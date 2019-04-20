長裙擺非婚紗裙獨有　日女同志手工改裝「花嫁燕尾服」超夢幻

日本同性婚姻雖然尚未合法，但東京迪士尼樂園可以為同志情侶舉行婚禮，條件是新人必須一起穿婚紗或一起穿禮服。對於未能自由選擇服裝，一對於2017年在迪士尼內完婚的女同志決定趁結婚周年紀念之時，搞搞新意，自行將婚紗裙獨有的長裙擺設計加到燕尾服中，經改裝的「花嫁燕尾服」顯得夢幻，令不少網民都大讚設計非常帥氣又不失女人味，兩人拍下的照片更是非常夢幻，畫面就像在看著名的寶塚歌劇團舞台劇一樣華麗。

日本一對於2017年在迪士尼內完婚的女同志決定趁結婚周年紀念之時，搞搞新意，自行將婚紗裙獨有的長裙擺加到燕尾服中。（ryo_k1217 Twitter圖片）

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設計及上載「花嫁燕尾服」照片到Twitter的同性情侶Ryo及Haru，在照片爆紅前，她們的愛情故事及結婚時所遇到的困難都備受關注。她們2015年前相識，在日本311大地震時體會到命運無常，於是決定要爭取相處的機會，因此Ryo從長野搬至東京，與Haru開始同居生活。

兩人都非常喜歡迪士尼，Ryo更在迪士尼的萬聖節活動上，打扮成《魔髮奇緣》（Tangled）男主角尤金（Flynn Rider），向扮成樂佩公主（Rapunzel）的Haru求婚。由於迪士尼內能舉辦婚禮的酒店有3個，但迪士尼大使大酒店的神父屬於天主教，所以無法舉行儀式；而迪士尼樂園大酒店則以「灰姑娘」為主題，在兩人同時都是灰姑娘的情況下，因為無法實現最後王子迎娶灰姑娘的情節，故亦不適合舉辦同志婚禮。

Ryo及Haru 2017年在迪士尼內完婚，當時Ryo穿上魚尾婚紗，Haru穿上公主式的婚紗，兩人腰上各自繫上象徵《魔雪奇緣》（Frozen）中愛莎（Elsa）及安娜（Anna）花紋的蝴蝶結，背影非常溫馨甜蜜。（ryo_k1217 Twitter圖片）

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隨後她們獲悉可在東京迪士尼海洋的酒店完婚，惟園方規定新人必須「穿上相同性別的服裝」，最終她們穿上婚紗，2017年在園內完婚，當時Ryo穿上魚尾婚紗，Haru穿上公主式的婚紗，兩人腰上各自繫上象徵《魔雪奇緣》（Frozen）中愛莎（Elsa）及安娜（Anna）花紋的蝴蝶結，背影非常溫馨甜蜜。

今年是Ryo及Haru結婚2周年，亦約定到迪士尼酒店慶祝。她們更決定搞搞新意思，Haru聯同禮服公司一起改造燕尾服。經改裝的白色「花嫁燕尾服」外套，以長長的裙擺取代俐落的燕子尾，Ryo直言此服裝駕馭男生的帥氣及女人味，非常漂亮。

不少網民都大讚「花嫁燕尾服」創新，跳出性別對禮服的定型，希望禮服公司可以多參考此類設計，讓同性伴侶拍攝時有多一個選擇。

（Twitter、Buzzfeed）