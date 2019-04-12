柬埔寨男與親妹成婚　全程低頭淚崩　背後原來有心酸故事

哥哥和親妹妹辦婚禮，第一時間令人想到的可能就是「亂倫」，不過柬埔寨這個婚禮，背後原來藏着一段心酸的故事。

柬埔寨一名男子在8日舉辦盛大婚禮，不過穿着禮服的不是新娘而是其親妹妹。（Sopha Len fb圖片）

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柬埔寨一名男子在8日舉辦盛大婚禮，不過坐在一旁，穿着禮服的不是新娘而是其親妹妹。而且，在婚禮的大喜日子，男子卻全程臉色沉重，毫無喜悅之情，甚至不斷流淚，妹妹則頻頻溫柔地為哥哥拭去眼淚，這樣的場面令人大惑不解。

原來新郎本身有殘疾，不良於行，新娘子在婚禮當天突然逃婚，突如其來的打擊讓新郎淚崩，不過婚禮場地早已設置好，親朋好友也遠道而來，為了不讓賓客失望，新郎的妹妹只好換上禮服充當新娘和哥哥「成婚」，完成當天的儀式。

在婚禮的大喜日子，男子卻全程臉色沉重，妹妹則頻頻溫柔地為哥哥拭去眼淚。（Sopha Len fb圖片）

事後妹妹在facebook解釋事件的來龍去脈，並表示對哥哥的支持，「我們永遠愛你」、「要堅強」、「對方總有一天會後悔的」。她又質問新娘，為何要到結婚當天才反悔，「為何不早說，為什麼要闖進我哥哥的生命裏呢？怎麼能這樣傷害我哥哥，還有我們一家人的感情？」

不少網民都非常同情哥哥的遭遇，紛紛希望他可以堅強，遇到更好的人，投入下一段感情。