港女腳痛到公院急症室求診　力數3宗罪呻醫生Hea睇　反被網民圍攻

公立醫院急症室服務長期爆棚，醫生診症質素經常成為熱議話題。最近一女網民於facebook上載相片，表示第一次於大埔一公立醫院看急症，大呻應診醫生無醫德，她指出當時醫生一開始已讀錯名字，其後全程只望病人診歷，指出痛處僅稱打止痛針了事。她批評醫生用2分鐘診症毫不專業，但網民反指樓主諸多批評，「係咁㗎啦，唔鍾意咪返私家睇」。

有女網民於facebook上載相片，表示第一次於大埔一公立醫院看急症，大呻應診醫生無醫德。（fb「Tai Po大埔」圖片）

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該女網民近日於facebook群組「Tai Po大埔」上載相片，更稱：「不幸遇上一個冇咩醫德的女醫生。」樓主解釋，本身較多去私家醫院診症及治療腳痛，但當晚突然痛得無法入睡，碰巧一直跟進自己病症的私家醫院醫生又放假，逼於無奈前往大埔那打素醫院輪候急症。

樓主續指，當時應診的是位50多歲的女醫生，一開始就讀錯自己名字，樓主再次詢問是否在叫自己，醫生才望一下病人資料文件。之後她全程只望文件，與樓主毫無眼神接觸。樓主之後向醫生說明病況及痛處，她指醫生僅瞄一下，但並無做任何檢查，然後稱打止痛針就了事。

樓主批評醫生無醫德，「佢2分鐘睇完，我身邊（病人）睇完呢個醫生出來都唉唉聲」。她更直言遇到這不快經歷後，永無下次。

但網民對於樓主的怨言不太認同，反指她「嫌三嫌四」，「私家醫院都有急症，做咩要嚟睇公家？」、「你梗係好少睇政府醫生」、「使唔使叫醫生同你嚟個深情互望，打打氣，講返句加油咁呀」、「睇得政府醫院就預咗」。

亦有網民表示現時公家醫院質素早已大不如前，「睇急症啲醫生有時好似仲差過冇睇咁」、「依家啲醫生係咁上下，尤其後生果啲」、「唉，人手不足真係好大問題」。

（facebook群組「Tai Po大埔」）

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