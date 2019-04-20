連登仔港鐵遇靚女　舉3個識女仔方法問是否可行　網民：似癡漢

如何打開話匣子結識異性是一門高深學問。有連登巴打昨日（19日）發文，稱乘搭港鐵返工時，見到一名陌生美女，遂向其他網民求救如何開口結識對方，並舉出3個方法，包括扮認錯她是KOL或藝人、借紙巾及問她使用哪種牌子洗頭水，引起熱議。有網民批評「咪咁黐線啦唔該」，指第三種方法儼如「癡漢」，但更多人「錯重點」批評樓主在圖片加上效果，完全遮蓋他所形容的「美女」，使人無法看清。

樓主另加效果，用「紅筆」遮掩旁人雙眼，至於「女主角」，樓主大筆一揮，變成一團紅色物體，再用「白筆」在紅色物體上寫了一個「女」字。（連登討論區圖片）

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有男網民昨在「連登討論區」以「今朝（昨早）返工見到個幾靚嘅女仔，其實可以點開口識人？」為題上載圖片，可見列車駛至港鐵荔景站時拍攝，車廂內坐在門口第一個位置的人相信是樓主提及的美女，但由於他故意加上效果，「女主角」變成一團紅色物體，並有「白筆」在紅色物體上寫了一個「女」字。

樓主在帖文中指，自己想到3個方向，可以扮認錯她是KOL或藝人，更以達哥為例子，問對方「唔好意思呀…請問你係咪達哥啊？」當對方表現疑惑時，樓主則道歉「認錯人，我見你靚靚女女咁以為係達哥」，當對方表示原諒時，樓主認為「對話已經展開」，隨後自由發揮。

樓主指可以扮認錯美女是KOL或藝人，更以達哥為例子，問對方「唔好意思呀…請問你係咪達哥啊？」藉此打開話匣子。（資料圖片）

另外，樓主亦認為可以借紙巾打開話匣子，「小姐，唔好意思，請問你有冇紙巾可以借張嚟？」以借紙巾為引子，若對方不但有，而且願意借出，「重要嘅係偷望佢拎紙巾個陣，個袋入面仲有啲乜，然後再展開新話題」。但若對方表示沒有紙巾，樓主認為「連隨身紙巾都冇，唔識都罷」。

此外，樓主認為應問對方使用哪種牌子洗頭水或穿着哪種牌子衣物，「唔好意思，小姐，我想問你用咩洗頭水？隻味好似我家姐（呀媽或細妹）之前用緊個隻」，如果她願意回答，更可以打蛇隨棍上，「唔好意思，我想講隻味好香、好襯你」，順便問「你平時做開運動？」或「你平時有咩興趣？」，但樓主提醒外貌欠佳的男士慎用上述方法。

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帖文引來逾1600個負評，其他網民紛紛批評「咪咁黐線啦唔該」、「第3個成個癡漢咁，你咁都諗到」、「真係好好笑呀樓主，尷尬到笑咗出黎」；但更多人批評他將傳說中的美女私下「收藏」，「咪咁自私啦樓主，腳都遮埋」、「見到幅圖就唔想答你」，亦有人認為可以「行埋去同嗰女仔講『對面個毒男偷影你，小心啲』，咁佢就會放下戒心，然後大家可以展開話題」，多謝樓主製造機會，樓主亦回覆「分享出嚟唔係問題，問題係畀佢認得返我，知我偷影佢，誤會我係黐線佬，因為你哋一時貪念，扼殺咗一段美好嘅姻緣，你又忍心？」

（連登討論區）

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