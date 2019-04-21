可愛貓頭鷹藏飛機引擎安心大睡　幸被工程師起飛前檢查發現

飛機在起飛前都要經過詳細檢查，即使一顆螺絲也有機會影響飛行安全。近日維珍澳洲航空（Virgin Australia）工程師於例行起飛前檢查時，竟發現引擎的螺旋槳之間藏着一隻貓頭鷹，而且在呼呼大睡！工程師們把牠救出來，檢查沒有異樣後，便放牠回到大自然。航空公司形容貓頭鷹太可愛，亦同時提醒了他們檢查的重要性。

維珍澳洲航空上周四（18日）於facebook專頁上載了3張照片，可見一隻貓頭鷹正縮在飛機引擎的螺旋槳之間，閉眼呼呼大睡。（Virgin Australia fb圖片）

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維珍澳洲航空上周四（18日）於facebook專頁上載了3張照片，可見一隻貓頭鷹正瑟縮在飛機引擎的螺旋槳之間，閉眼大睡。工程師於例行起飛前檢查時發現了牠，並直接爬到引擎之中，嘗試把牠救出。醒來的貓頭鷹望着鏡頭非常可愛，令人不禁慶幸工程師看到了牠，免過死劫。

維珍澳洲航空指，「我們檢查時發現了這個可愛的孩子，牠亦是一個很好的提醒，提醒我們起飛前為何要做足檢查」。貓頭鷹被救出後經過檢查，已經獲安全地放回大自然。不少網民都大讚貼文讓他們的復活節變得有趣及窩心，又感謝航空公司的工程人員，默默地堅守崗位，保護了人及動物的安全。亦有人打趣道，貓頭鷹可能知道工程人員的辛苦，故想幫助檢查，「不料中途卻睡了」。

（Virgin Australia、Bored Panda）