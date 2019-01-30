【陪着你飛】美父超怕搭飛機　43年來靠愛女手造布公仔克服恐懼

每人都有恐懼的事物，美國一名男子多年一直害怕乘坐飛機，愛女5歲時親手為爸爸造了一個布公仔，陪伴他熬過無數飛行時光，自此他每次乘飛機都會帶同該布公仔，至今已達43年，爸爸受訪時說：「我相信魔法，沒有任何魔法比得上愛！」

美國男子詹姆斯葛拉修非常害怕乘坐飛機，其女兒素伊5歲時造了一隻布公仔陪同他，自此他每次乘飛機均會帶同該布公仔。（Lesley Grashow提供）

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居於美國康涅狄格州（Connecticut）詹姆斯葛拉修（James Grashow）與女兒素伊（Zoe）感情要好，素伊小時候經常於詹姆斯的工作室玩耍，並利用裏面的工藝材料製作了不同手作，「爸爸有一個很棒的工作室，裏面裝滿了材料，我童年大部分時間都在那裏」。

詹姆斯一直害怕乘坐飛機，因而推卻不少工作機會。於素伊5歲那年，他需要到古巴協助成立一個芭蕾舞團，不得不踏上飛行之路，素伊得知後，便親手製作一個布公仔，與爸爸在飛機上作伴。

詹姆斯與女兒素伊感情要好，即使居於不同州份，家人亦會不時相聚。（Lesley Grashow提供）

43年過去，素伊已長大並成家，父親詹姆斯每次出門仍帶同她製作的布公仔克服恐懼。2000年，素伊嫁至洛杉磯，詹姆斯為與女兒及孫兒見面，仍會緊握布公仔，經歷7小時的飛行前往探望，他說：「我相信魔法，而沒有任何魔力，比得上愛！」

素伊稱，該布公仔43年來「飽歷風霜」，曾被扔進洗衣機，甚至意外被弄丟，幸好每次都能成功找回，「我記得當我們發現弄丟了布公仔時，大家都驚慌失措，每個人都嚇壞了」。她笑言，現在每收到媽媽傳來布公仔的相片，就會知道爸爸要前來探望她了。

（英國廣播公司、哈芬登郵報、Reddit討論區）