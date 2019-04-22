愛吃肉長期飲料當水飲　杭州23歲仔尿酸過高　關節生滿痛風石超痛

飲食不當容易招病痛！杭州一名23歲男子就因偏吃肉類和油炸食物，並長期把飲料當水喝，加上其家族有痛風史，令尿酸一直超標，導致年紀輕輕就患有嚴重痛風石，令身體多處關節位完全變形，以及痛楚難耐。

杭州一名23歲男子男子患有嚴重痛風症，多處關節生出痛風石，令他十分疼痛。（網上圖片）

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據《蕭山日報》報道，浙江杭州蕭山中醫院早前分享了罕見個案，化名小李的23歲男子，其父親和爺爺都患有痛風，但小李從小就無肉不歡，最喜歡吃油炸食物，而且還愛喝可樂和碳酸飲品，把飲料當水喝，令血液中的尿酸濃度長期處於高水平600μmol/L（微摩爾）以上。

小李患痛風10年，由於害怕藥物的副作用，多年來只服止痛藥止痛，從未接受過降尿酸治療。近日他到其醫院求診，醫生發現他的病情已經去到嚴重的地步，主治醫生陳秀芳表示，小李的手指、肘關節、膝關節、腳踝、腳趾都已生出了大大小小的痛風石。

從醫院提供的相片中可見，小李的雙手部份關節完全變形及腫脹，有白色突出物已形成潰爛。陳醫生指出，只要尿酸長期超過300μmol/L（微摩爾），痛風石就會沉積下來。

嚴重痛風石患者，身體多處關節位會完全變形。（梨視頻截圖）

隨着物質生活提高，痛風有年輕化趨勢，陳醫生指，其遇過的痛風病人中，年齡最小的只有13歲，且已有3年的痛風病史，排除遺傳因素，痛風患者大都偏愛肉類、海鮮等高嘌呤食物，並愛喝高果糖飲料等，結果令病情加劇。

陳醫生提醒孩子要注意飲食，因預防勝於治療，尤其飲料中有一種果糖，「和酒精的作用是一樣的，它可以刺激尿酸的增加」，會增加痛風病發的機率，故建議少喝有甜味的飲料，而治療痛風是要從控制尿酸值做起，切勿諱疾忌醫，並需改善飲食習慣去協助控制病情。

（《蕭山日報》）