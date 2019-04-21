扮病、假哭自己都偷笑　四川詐騙男為逃刑責戲子上身　警員唔受落

「臨時演員都係演員！」是電影《喜劇之王》的經典對白，這句話應該非常適當早前被捕的一名四川詐騙犯。為了逃避刑責，該名被捕男子竟戲子上身，對着警員「哭訴」，又聲稱自己患有心臟病、高血壓等疾病，超爛演技極速被識破，連自己也忍不住笑。當地警方將片段上載至微博，引起網民熱議，笑指片中疑犯「太不敬業，自己都笑場」，又稱「警員一看就知他剛入行」。

一名四川詐騙犯為逃避刑責，被捕後竟扮病又扮哭，令警員哭笑不得。（梨視頻截圖）

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上月尾四川一名黃姓男子涉嫌詐騙被拘捕，看到疑犯外表年輕，警員原以為盤問過程就如一般案件簡單，不料對方非常「難搞」。在派出所被盤問時，黃姓疑犯為了逃避責任，竟戲子上身，上演不同的「劇情」，先是突然跌低，在地上毫無反應，訛稱自己有心臟病，然後又以虛弱的聲線表示自己有「間歇性高血壓」，故將犯案過程都忘記。

黃姓疑犯的誇張演技極速被識破，連自己也忍不住笑，更被警員嘲諷一番。（梨視頻截圖）

後來黃姓疑犯又在警員面前絕望地大哭大叫，呼喊：「我為啥要得病啊？」企圖以悲情戲碼打動警員，可是其超爛演技不但騙不到同情，更被警員嘲笑：「你說你是間歇性高血壓，醫生都被你笑暈了。」最離譜的是，黃姓男子後來竟忍不住笑場，邊假哭邊偷笑，令在旁警員非常無奈，嘲諷稱：「不要笑，忍住，忍住，繼續…」

片段其後被上載至微博，笑翻一眾網民並引起熱議，有人直指片段反映「演技的重要性」、「監獄裏果然個個都是人才」；亦有人笑指片中疑犯「太不敬業，自己都笑場」、「關鍵時刻笑場，罪加一等」、「警察叔叔們好歡樂」。

（梨視頻）

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