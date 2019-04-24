年逾90歲夫婦結婚75年　五代同堂入教堂　如願「再說一次我愛你」

來自英國蘭開夏郡（Lancashire）、年屆90歲的理查森夫婦（Jim and Irene Richardson）最近為了慶祝結婚75周年，決定回到當地的聖米迦勒教堂（St Michael's CE church）重立婚姻誓約，在52歲孫女泰勒（Sandra Taylor）的幫忙與安排下，二人終於能與再說一次「我愛你」，填補了當年婚禮的種種遺憾。

95歲的吉姆（Jim）與94歲的妻子艾琳（Irene）在1944年4月12日結婚，當年第二次世界大戰仍未結束，兩人約只有20歲左右。泰勒透露，兩人是在一次聚會上跳舞結緣，後來有一次吉姆載着艾琳去遊單車河，吉姆駛到一個樹林停下，然後拿出戒指，單膝跪下向艾琳求婚。

吉姆與妻子艾琳（藍色上衣者）為了慶祝結婚75周年，決定再來一次婚禮。（Facebook圖片）

填補遺憾 現實理想婚禮

泰勒稱，當年二人的婚禮比較簡樸，例如他們要駕車去普雷斯頓（Preston）找婚禮攝影師，然後趕回來出席婚宴，而當年在戰爭陰霾下生活特別艱苦，幸好一個家庭農場願意為他們的婚宴提供食物，還有親戚帶來了一條從倫河（River Lune）釣到的三文魚。

另外，吉姆一直很後悔當年結婚致辭時沒有向他逝去的母親表達感謝，而且很想在結婚進行曲的伴奏下離開婚禮會場，而艾琳則希望接受祝福時能聽到讚美詩《所有的東西光明美麗》（All Things Bright And Beautiful）；在泰勒的悉心安排之下，二人都實現了各自的願望，並且站在與當年同樣的位置重新立下婚約誓言。

「他們既興奮又激動」

婚禮當日五代同堂，吉姆和艾琳的4名子女、8個孫、9名曾孫及1名玄孫均有出席。泰勒說：「這次婚禮進行得非常順利，我們拍下他們一起步出教堂前門的照片，他們感到既興奮又激動，所得到的祝福亦很美好！」

吉姆稱：「如果可以再選擇一次，我仍然會與艾琳結婚，我對家庭中每一位成員都感到驕傲」；艾琳亦謂：「當你有麻煩時，你總是可以找彼此幫忙，這是一種美好的生活。」

長久婚因秘訣：見招拆招

至於兩夫婦長久婚姻的秘密何在？泰勒認為關鍵就是互相讓步和妥協，「他們很愛對方，並會交流對不同事情的看法。我想這是習慣，他們知道彼此下一步將會做甚麼，當然這與長壽亦有關，他們常說，一段開心又長久的婚姻並沒有甚麼秘密，只需要見招拆招就行了。」

兩夫婦現在依然可照顧自己，以會打理花園，泰勒稱：「艾琳是位充滿天分的花藝設計師及蛋糕裝飾專家；吉姆則依然會駕車，我每星期會帶他去一次超級市場購物，他們非常獨立自主。」