【婚禮解密】行內人分享： 新人注定離婚有樣睇、婚禮細節露端倪

近日，網民在外國討論區邀請一眾婚禮攝影師留言，以他們的「經驗之談」，原來在婚禮中有以下行為可揭示新人關係，注定能不能天長地久？

近年姊妹聚會，聽得最多的無不是婚禮奇談。有新娘為湊數夾幾個姊妹，婚禮後不再往來氣得朋友半死；又有新娘要求姊妹團穿空姐服，婚禮當天卻不斷發脾氣，令人無奈。姊妹團也充斥不少奇葩，遲到兩小時令斟茶出門延遲，但結果新娘卻向新郎開火痛罵。早前就有外國網民，邀請一班婚禮行內人，分享所見所聞，更歸納出四個經典畫面成啟示，要是不幸發生在某婚禮，這對新人都可能難逃一分。

【點圖即看】攝影師、有表演樂手等看到的離奇婚禮情節，看看是否似曾相識？＝＝＞

（《別有用心的單身女》劇照）

啟示一：蛋糕忌廉原來不能亂玩？

雖然，時代進步，一紙婚書不代表一輩子，但既然結婚，曾許下這浪漫過頭的承諾，怎都希望開花結果。在討論區上，不少攝影師指出「切餅儀式」非常重要。有些人喜歡把玩蛋糕，把忌廉弄得到處也是；但有些人則不會。一般來說，新人於這點上也是一致的。但有時候，也會是其中一人把蛋糕拍到另一半的臉上，而另一半卻因此而生氣了，氣氛非常尷尬。攝影師表示曾看過數對新人是這樣，而他們最後也都是離婚收場。

在香港的婚禮少不了切餅環節，但大多使用假餅，較少出現以上情況，但也有留言指，新人的切蛋糕儀式也可看二人是否合拍，不合拍的竟大多離婚收場。或可參詳一下。

（petalandcakeco_＠instagram）

啟示二：婚禮當天對她好，往後的日子也不會差？

筆者的姐姐曾「教路」，指看挑選男友不指看他待自己如何，更重要看他待人接物，特別是如何對待家中父母及兄弟姊妹，要是他不愛錫家人，也不見得會對女友好。但攝影師則有另一說法，看那對新人在大婚當天如何對待對方，便知道他們關係好壞，只因大多數人在婚禮當天都非常緊張，要是那天都能互相尊重，互相照顧，那也不會怕往後的難關。

但這測試，會不會遲了一點？

（ 《假面》劇照）

啟示三：當其中一人非常沉默⋯⋯

時時道聽途說，說二人一起，總是「一凹一凸」最好不過，可以互補不足。不過，攝影師卻指，要是在婚禮上真的是太極端，也不是一件好事。他分享曾遇到一對新人，新郎在婚禮上非常沉默，直到兩星期後交收相片時也是一樣安靜；而新娘則投訴，不斷指新郎在照片中沒有足夠笑容，更想以此來拿折扣，指因為攝影師不能令新郎展開笑顏。

結果如何？應該不難想像！

（《簡單的婚禮》劇照）

啟示四：事情出錯時，他們是同一夥嗎？

也有攝影師指出，當事情出錯的時候，新人的態度如何，也表示了他們能否長長久久。婚禮既是快樂事，但也有很多繁瑣的事情要面對，無可避免地會出現問題與麻煩，二人是站在同一陣線，互相支持；還是互相埋怨，指責對方，也是關鍵。

Source：reddit

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