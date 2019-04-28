【熱評】祖母過世為何哭不出來？ 　呂秋遠喪兄經歷寫成洋葱文

師父你好，我是你來自海外的信徒，希望通過這個平台得到你獨到的見解和來自同溫層的溫暖。我在月頭的時候失去了跟我關係很好的祖母，求助師父的原因，不是因為她的離開而以淚洗眼需要師父的開解，相反的是，我想好好地為她的離開而哭一回，可是我哭不出。諷刺吧？ 在她離開以後，我只在以下三個情況哭過，1. 她剛斷氣的兩個小時裏；2. 出殯當天；3. 喪禮結束以後收拾遺物的時候。然而在其它時候，任憑我怎麼想起從前的種種，眼淚始終不曾流下，即使眼眶泛紅也沒有。 真的不痛嗎？痛，很痛的那種，心裏就像被掏空了一樣。可我就好像局外人一樣，還可以在喪禮上和其他人有說有笑。幾年前祖父離開的時候，每每在喪禮現場看見他的遺照，眼淚就會自動滑落，可是這回並沒有。看見祖母的遺照，再想起她生前的種種，心情在想像這兩個場景的時候甚至可以說是無縫接軌，彷彿她的離開就是一件很理所當然的事情。其實我很想好好地哭一場，就好像歌詞唱到的一樣「想一個人閃着淚光是一種幸福」。 先此感謝師父的解答。

有網民想為過世的祖母好好哭一回，但怎麼努力還是哭不出來。圖為示意圖。（電影《愛‧回家》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位弟子，我最近也受到很大的不實打擊，來自於曾經在身邊的人，但是，為了你，我決定跟你聊聊，以我自己的例子告訴你，人為什麼會在當下哭不出來。

對我來說，曾經過世的親人，最親密的就是哥哥。他在2013年5月24日4點36分，在工廠因為心肌梗塞過世。那時候我正在開會，秘書拿了張字條進來說，「媽媽找，大哥急救中，手腳冰冷。」；我把字條擺一邊，繼續跟客戶完成原本的討論。

結束後，我撥了通電話給媽媽，她竟然劈頭就開始嚎啕大哭，說她失去了一個兒子，要我趕快回基隆。我氣急敗壞，怒斥她胡說八道，我不相信。媽媽說，醫生已經打了十幾劑強心針，放棄急救了。剎那間，我的心真的慌了，我在語氣中還是很平靜，但是跟媽媽說，沒事的，我立刻回去。

說是立刻回去，但是我也得完成今天最後一個會議，我跟當事人冷靜的談完案情，跟他們說，一切放心，都有我在，然後有禮貌的送他們出門。一轉過身去，心裡開始好酸好酸。我跟我同事說，我家裡出事了，我要先走了。

發動引擎以後，眼角竟然開始模糊，然後趴在駕駛盤上嚎啕大哭。

一路上，我一直在想著小時候。他大我八歲，所以我們沒什麼互動。當他開始在把妹的時候，我都還不知道女生是怎麼回事。是的，我們不熟，小時候的印象就是，他不愛念書，老是給爸媽找麻煩，我是功課最好的學生，但是我什麼都不會，哥哥則是除了念書以外，他什麼都懂。修馬桶、修水電，他通通能搞定，我只能在旁邊乾瞪眼。

下交流道，開過以前我們走過的道路。高中時候，我要去跟女生約會，他騎著機車載我去，就是走這條路。到了基隆火車站，他拿了兩千元給我，然後摸摸我的頭說，我最近有賺錢，給你的。我到現在還是忘不了那一幕。

每個人對親人離世都有不同反應，哭不出來不代表不哀傷。（張惠妹《身後》MV截圖）

晚上的道路不塞，但是我一直希望不要有盡頭。旁邊的風景，對我來說，儘是淒風苦雨，我也不敢打電話給媽媽，因為我不希望聽到最壞的消息。

到了醫院，我舉步艱難的走下車。急診室門口擠了一堆人，是他的同事。急診室門口，爸爸坐在門口，他開始哽咽，沒有掉眼淚，跟我說：「你哥哥走了。」急診室內的小房間，現在看起來好白好大，有點天旋地轉，我聽到媽媽在哭。

她不斷的說，哥哥怎麼可以放下他們兩個老人家，然後指著我說，我只剩下你一個兒子了，你要活得好好的。

我站在我哥面前，切割的畫面，一幕幕湧上心頭，好蒙太奇。我看著媽媽，情緒很平靜，跟媽媽說，放心，沒事的，一切有我呢。

媽媽被攙扶出去了，整個小房間只剩下我跟他的孩子。這時候我才敢跪下來，抱著他的身體開始哭，是那種不敢哭出聲音來的哭，我捏了他的臉，然後輕輕的敲打他的身體，一直問他，「你在想什麼？你幹嘛這樣對自己？你知道我們還有很多事情沒有一起做嗎？」，然後不可抑制的，眼淚就整顆整顆的掉了出來。

現在我才發現，原來安慰別人節哀順變，是這麼容易的事情。

呂秋遠寫出喪兄的經歷，指至今仍記得當天的情境和傷痛。（示意圖／資料圖片）

媽媽又進來了，我馬上擦乾眼淚，若無其事的跟她說，「哥哥一直是很善良的人，你不要哭了，還好他一發病就走了，沒有太多痛苦，不要想他了。」；媽媽又開始哭喊，「你叫我怎麼不想？他還好年輕的，怎麼可以這樣。」；我說，「你還可以想他很久，但是不要在這個時候，你繼續哭，他會走不開的。」

前一天的案件裡，我才看完一個媽媽，思念她的孩子。今天我竟然看到自己的媽媽，也眷戀她的寶貝。只是前一天，我輕鬆的說，節哀順變；但是我那天無論如何，說不出口，只好繼續口不對心的滿嘴謊言，希望媽媽好過點。

哥哥的體溫，已經下降到很冷，我牽著他的手，不知道要說些什麼，只有不斷的喃喃自語，希望用我的體溫讓他回過神來。我靜靜的看著他，他是焊接工人，剛下班，臉很黑很髒，衣服被燒了好幾個洞，牛仔褲還是破的，汗衫仍是濕的。我心中突然有很滑稽的感覺，如果我繼續溫暖他，他會不會回來？他好像在睡覺而已耶。

他不理我，安詳的睡著，彷彿一輩子這麼長，外面的哭喊與喧囂，一點也動搖不了他睡覺的決心。

兄長猝死一事，令呂秋遠明白人在當下會有暫時的情緒抽離，不懂得怎麼去哀傷。圖為示意圖。（資料圖片）

親戚陸續到來，我受不了這樣的氣氛，走出急診室，在醫院外面的草地抽起煙來。

我是家族裡，最會念書與賺錢的孩子，但是我一直覺得，他是家裡最愛爸媽的人。在我看來，我這些能力與本事，根本比不上他的善良與傻氣。他對我的頤指氣使，一直容忍到現在，他自尊心這麼強，我卻不斷的以所謂的成就讓他覺得不舒服。今天我突然發現，我所謂的成就，不外乎就是事務所很好、學歷越來越高，但是他始終笑兮兮的看著我長大，也拒絕我對他的幫忙。或許我對他的好意，對他而言其實只是壓力而已，我老是在嫌棄他這裡做得不好，那裡還可以加強，為什麼沒有上進心？為什麼我幫他想的路他不願意走？

人生哪裡來這麼多的為什麼？我不過就是酷吏而已。是的，我很嚴苛，我只是不知道我嚴苛的是自己還是別人。或者，我藉由嚴苛別人來彰顯自己的榮耀？

葬儀社的人通知我，要開始移動遺體了。我把煙捻熄，舉步艱難的往急診室的小房間走。我再度碰觸哥哥的遺體，他的臉還是很安詳，但是已經開始僵硬，媽媽這時候又開始哭喊，為什麼他少了一個兒子，我還是面帶微笑的跟他說，有我呢，還有我一個。叫姊姊把媽媽拉開以後，我開始無聲的大哭，眼淚不斷的掉，但是我不敢讓他們聽見。因為我的哥哥再也不能跟我說話了。我只能不斷的拍著他僵硬的身體，問他為什麼不去做健康檢查。當屍袋合起來的一剎那，我知道那是最後一眼了。

有網民想為過世的祖母好好哭一回，但怎麼努力還是哭不出來。圖為示意圖。（電影《愛‧回家》劇照）

殯儀館的人很客氣，但是很冷漠，應該是看透生死之間的事情了。我帶著哥哥進入冰櫃，一格格冒著冷氣的櫃子，有不同的姓名，我突然有點不懂，為什麼只隔了四小時，但是好像很虛幻，看著哥哥推進那個櫃子裡時，這時候神智格外的清明，眼淚也竟然開始停住了。我冷漠的看著這一切，載哥哥的孩子們回家時，我甚至微笑的談著他們父親的驕傲與過往，彷彿這一切與我無關。然後，我很快逃離了基隆。

那一陣子，除了沒有食慾以外，我照樣的開庭，一般的開會，同樣的應酬，冷靜的程度連我自己都很訝異。我跟媽媽說，你不要再想他了，思念的日子很漫長，我們要笑著過日子，最起碼他應該是沒有痛苦的走。媽媽不可抑制的哭喊，我則是不可置信的冷漠。

我以前不懂，什麼叫做情緒抽離，我現在總算瞭解了。面對死亡，或許我根本不知道怎麼哀傷，所以我的情緒，抽離在那天下午的四點三十六分。

所以，暫時的情緒抽離，是正常的。你放心的難過，時間不會沖淡一切，她已經是你人生中的一部份了，好好吃飯、好好睡覺，我們終將都會在天國相見。