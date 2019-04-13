【熱評】台媽難平喪子痛　呂秋遠以兄長猝死之哀傷　道出暖心安慰

呂律師，你好。我是一個心碎悲傷的媽媽。 去年，我們家開心迎接了二寶到來，但是三天後，我們在家中失去了二寶，一切很突然就發生了，送醫急救後恢復微弱的心跳，呼吸靠著呼吸器，醫生判定二寶腦死了，後來撤除呼吸器，讓二寶離開這個世界（醫生說查不出來病因是什麼）。 隨著二寶的週歲生日快到了，我最近好厭世，晚上家人都睡了（白天陪伴大寶沒空想，但一直覺得自己好空洞），我又開始想「這樣活著到底是為什麼」？也覺得這樣負面悲傷，會害到肚子的三寶（我現在懷三寶）也不舒服。 4/4，這天對我來說是很諷刺的兒童節，到處都看得到兒童節慶祝活動，小時候超愛的節日，現在卻是不同光景，原本能開心舉辦抓周活動也只剩遺憾，也有好多疑惑，我只是平凡的人，為什麼這樣的事情發生在我身上？大寶是個很健康孩子，從沒想過二寶會這樣生病離開，非常措手不及，事情發生快一年了，我以為時間能沖淡悲傷，但事實上並沒有。隨著時間越靠近，我的思念和悲傷沒有減少。好希望知道，要怎麼樣走出這一輩子的痛和面對永遠缺的那一角？

面對孩子離世，不少家長認為時間不能沖淡傷痛。圖為示意圖。（電影《沒有你的生日》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位姊妹，所有的痛苦都不能比較，所以我沒有權利告訴你，別人過得多糟糕，但是，我想告訴你，我媽媽的故事。

2013年5月24日，對我的媽媽來說，是最悲傷的一天，因為在毫無準備的情況下，大哥在工廠作業的時候因為心肌梗塞過世。她連道別的機會都沒有，到了醫院的時候，已經沒有心跳呼吸。接著，她開始了一連串的思念，而這些思念，只有在不經意的時候，會汨汨的從傷口中流出來。

大哥剛過世的那幾年，只要是大家團聚的日子，不論是清明節、端午節、中秋節，乃至於過年，她都會偷偷的自己在廚房裡掉淚。為什麼得偷偷的？因為她擔心我們跟她一起掉進情緒的地獄裡。她就是這麼體貼的媽媽，會把她自己的情緒壓抑到最低，但是在人前表現得一切都很好，彷彿這個人從來沒存在過。

但是我知道，大哥一直都在，都在她的心裡。而我以為時間可以沖淡這一切，結果是，沒有。

呂秋遠以其大哥意外離世的事安慰涉事媽媽指，雖然悲傷不會消失，但不能就此忘記身邊還有需要愛珍的人。圖為示意圖。（電影《沒有你的生日》劇照）

她會在大家都很開心的時候，默默的掉下眼淚，因為她想起了這個兒子如果還在，就可以一起吃飯、一起聊天。她會在孫子考上法律系的時候，喃喃自語的說，如果他知道自己兒子以後會當上律師，一定開心得很。她會要我這個叔叔照顧姪子，因為她說，他缺少父親照顧，所以要我多付出點。她會在假日聚餐的時候說，這是他喜歡吃的東西，那是他討厭吃的食物。這些點點滴滴，都會在不經意的時候，就像是流水一樣，自然的宣洩出來。

我們都知道，這思念，不會好了。

這位姊妹，喪子之痛，是不會消失的。你只能在一次又一次的回憶中，想像那短暫的美好與一切。但是我想要提醒你，人生不能只看到黑色的，而忘記那些彩色的畫面。這話又是怎麼說呢？

人生不如意事，十常八九，但是我們還是要常想一二。

活著是為了什麼呢？好問題，在我看來，人生本來就是用來修行的，你遇到的挫折也肯定比開心的事情要多。但是，想想你家的大寶，還有即將出生的三寶。他們也是活生生的孩子，你可以難過、可以悲傷、可以痛苦，但是你不能忘了他們，因為他們也需要你這個媽媽。如果你只是看到二寶就這麼離你而去，但是對於大寶視若無睹，對於三寶不期不待，你覺得二寶會開心嗎？

這段時間會很難熬，而且我相信是一輩子的難過，你要學著跟這樣的情緒共處，不要嘗試抗拒，也不要壓抑。想到的時候就哭泣，不能負荷的時候就要去找心理諮商師，他們會給你很好的建議。有些時候，情緒上的憂鬱就像是小感冒，但是如果一味的壓抑，最後就會演變成肺炎。

呂秋遠指，涉事媽媽要學會跟喪子的悲傷情緒共處，不要一味壓抑，感覺不能負荷時便去找心理諮商師商量。圖為示意圖。（電影《沒有你的生日》劇照）

我相信你就跟我媽一樣，喪子之痛，永遠難以忘記。但是希望你可以偶爾抬頭看看身邊的人，他們都愛你，就像你愛他一樣。就像是這次清明節，跟爸爸去掃墓的時候，望著他的背影，我知道有一天我會失去他，或者我們終將會走向死亡，但是我希望這輩子我都可以跟他好好過，至少不要愧對還在的人，他們同樣渴望我們的愛。最後，我希望你不要把三寶當作是二寶來投胎，這樣對他很不公平，這世界上沒有誰可以替代誰，更不要把你對二寶的愛投射在他身上，三寶是獨一無二的孩子。

辛苦你了，也希望你越來越好，我會繼續聽你說話的。