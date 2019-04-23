愛爾蘭18歲女網購連身裙中伏　開箱見實物超崩潰　着上身變全透視

有圖未為真是網購金科玉律，但年中仍有不少人中伏，而且多數苦主買裙都出事！愛爾蘭一名18歲女生在Instagram廣告看中一條黃色連身裙，結果送來時發現包裹離奇地小，拆開見到裙子又小又窄，活像一件緊身衣，穿上身時更是變成一條「超級透視裙」，紅色內褲一覽無遺，她試穿裙子後將照片放到Twitter，許多網民不禁爆笑，有人形容裙子像「熒光廁紙」。

女生收到裙子後發現小得離譜，有網民形容實物活像長襪套。(「jodiehoward」Twitter圖片)

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居於愛爾蘭都柏林的18歲女生侯活（Jodie Howard），較早前從Instagram廣告看上一條黃色連身裙，於是從美國網站Lux Noire花了28英鎊（約286港元）購買心頭好。她收到包裹時卻嚇了一跳，「我見到包裹時好開心，但看到包裹的大小有點震驚」，她拆開包裹後警覺問題更大，因為裙子小得離譜，完全是一件緊身衣。

侯活中伏後和媽媽一起喪笑，她最後還是試穿裙子，發現連身裙穿上身後完全透視，與網站圖片中模特兒穿起裙子的模樣完全不同。從她上載的照片可見，連身裙下可以清晰見到紅色內褲，侯活在照片塗上黑線遮掩胸部防走光。

女生穿上連身裙後要在照片上用黑線遮着胸部防走光，紅色內褲就清晰可見。(「jodiehoward」Twitter圖片22)

網購中伏個案：

+ 19 + 18 + 17

因為是第一次買到圖文不符的商品，買了教訓的侯活將照片分享到Twitter分享，影片有多達72萬次瀏覽，接近5萬人點讚。有網民笑言一看以為她買了一對長襪套，更有人直言「如果我中伏，我肯定很憤怒，因為我花了那麼多錢買襪」，又形容「你看上去像被熒光廁紙包住」。

（Twitter）

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