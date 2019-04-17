Beyoncé相似款？英網購ASOS出透視珠片裙　網民：700元買泡泡紙

美國天后Beyoncé魅力非凡，能駕馭不少大膽的時裝，有相似款式自然吸引粉絲及網民購買。英國購物網站ASOS近日推出一條由Jaded London設計的透視珠片裙，該品牌自我介紹產品設計靈感來自倫敦、紐約及洛杉磯的街頭風格，稱「如果Beyonce都這樣穿便知道你在看好的東西」。不過不少網民都大諷珠片裙看起來根本像買泡泡紙，揶揄品牌應重新檢視自己的產品。

英國購物網站ASOS近日推出一條由Jaded London設計的透視珠片裙，遭不少網民大諷看起來像泡泡紙。（ASOS圖片）

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透視珠片裙是Jaded London設計的沙灘連身裙，售68英鎊（約700港元），ASOS描述它是「由頭到尾看起來都是甜美」。從ASOS網站的模特兒圖片可見，珠片裙遠看起來卻像兩條吊帶，吊着一大張貼身的包裝泡泡紙，模特兒的比堅尼內衣一覽無遺，要近看才見到紗裙上頂上大量迷你珠片。

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品牌介紹中指，產品的設計靈感來自倫敦、紐約及洛杉磯的街頭風格，不但有型，又有漂亮的印花和高科技面料，「如果Beyonce都這樣穿便知道你在看好的東西」。不少人都聯想到Beyoncé於2015年Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）中，曾穿過的一條貼身的透視裝，上面只用閃石遮蓋重要部位，非常性感，但許多網民都認為透視珠片裙根本完全無法與Beyoncé的閃石裙相提並論。

有網民直言「看着模特兒都覺得尷尬」，又形容此裙是ASOS的「零售災難」，「怎會花68英鎊買泡泡紙」、「穿上覺得自己像未開封的電子產品」，建議品牌應重新檢視自己的產品。

（ASOS、每日郵報）