日本推「平成空氣」罐頭　限量600個賣75港元　網民稱要效法

藝人吳彥祖多年前曾透過「賣空氣」，提高大眾對空氣及環境污染的意識，近日日本都有人「賣空氣」，不過目的卻是「平成年代」的回憶！日本岐阜縣有名為平成村的地方，近日推出「平成的空氣」罐頭，只見職員拿起空罐，在空中揮舞了一下再，放入象徵「緣份」的5円硬幣便封罐，變成商品連稅售1080日圓（約75港元），限量600個。不少日本網民見狀稱要有樣學樣，笑問把「平成空氣」封存是否就能賣錢？

日本岐阜縣一條叫平成村的地方近日推出「平成的空氣」罐頭紀念平成年代。（Heso Production圖片）

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平成年代將於4月30日終結，現已進入倒數階段，不少商家都搭上熱潮推出一系列「平成」及「令和」的商品。，「平成的空氣」罐頭乍看是惡搞，但卻是真實商品，每罐定價連稅1080日圓。這空氣罐頭由大阪專門製作創意雜貨的「Heso Production」製作販賣，而內裏的空氣並非隨便在工廠注入，而是於岐阜縣一條叫「平成村」的地方收集。

日本在1989年將年號從「昭和」改為「平成」，平成村是全國唯一跟年號同寫法的村，只是讀音不同，當地亦特別建造了一條「年號橋」作紀念。罐頭製作過程中，當地居民幫忙在空中「揮舞」罐子，將空氣「裝入」罐中，再放入一個5日圓硬幣，象徵與新時代「結緣」，最後連同感謝的心意，一同封成罐頭。

1989年日本將年號從「昭和」改為「平成」時，平成村剛好成為全國唯一跟年號同寫法的村，只是讀音不同，當地亦特別建造了一條「年號橋」作紀念。（Heso Production圖片）

平成的空氣罐頭昨日（22日）開賣，預計會製作600個。不少日本傳媒到場採訪，較年長的顧客們認為「平成空氣罐頭」很稀奇，稱是「是很好的回憶」，購入後會好好珍藏。不過有小孩不諱言直說：「很輕啊！」

空氣也賣錢的概念成為網上話題，不少網民聲稱要有樣學樣，例如把空水樽的蓋子扭緊，將空氣鎖死，或者把一些罐子再密封，笑指「我也可以製作大量平成空氣水樽，是否可以賣？」，亦有人認為商品實在太奇怪，稱「倒不如在4月30日12時59分59秒深深吸入一大口氣，成為吸入平成最後的空氣的人，這不是更有型？」

（NHK、Heso Production）