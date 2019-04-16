平成最後開學禮　東京大學教授籲學生助人：努力不要只用來往上爬

日本最高學府的東京大學近日舉行開學禮，除了是「平成年代最後一次開學禮」，典禮中一名教授上野千鶴子的致辭亦引起了不少話題。她在內容中大篇幅提到大學收生所反映的性別歧視、東京醫學大學黑箱入學事件等敏感議題，從而提醒眼前的天之驕子們，「現今社會是即使你多麼努力，也未必有公平的回報」，呼籲學生們將來不要把努力「只用於讓自己往上爬」，反而更應該去幫助弱勢，而且要承認自己的弱點，大家互相支持。不少人認為內容一針見血，指大學除了求知，更應著重教懂學生如何處世做人。

日本最高學府的東京大學近日舉行開學禮，除了是「平成年代最後一次開學禮」，典禮中一名教授上野千鶴子的致辭亦引起了不少話題。（UTokyo_News Twitter圖片）

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日本最高學府的東京大學近日舉行開學禮，除了是「平成年代最後一次開學禮」，典禮中一名教授上野千鶴子的致辭亦引起了不少話題。（東京大學圖片）

東京大學收生一向被指有一道「兩成之牆」（2割の壁），即女性新生的百分比永遠未能突破總收生人數的20%，今年亦不例外，500多名女新生只佔全體學生的18.1%，令東大名譽教授上野千鶴子在典禮致歡迎辭時，亦不禁感嘆男女之間的差別待遇。

上野引用東京醫科大學調低女考生成績的黑箱事件，以及日本文部科學省的調查，指女生的考試成績根本並非比男生的差，而是長久以來的收生政策及社會風氣都傾向優待男性，而且社會上女生從小就被灌輸「可愛」及需要被守護的價值觀，為了不讓他人受到「威脅」，不少女生都會隱瞞自己成績好、念東大的事實。

面對社會不公，上野千鶴子直指將來的正等着學生的，是「即使努力也無法得到公平回報的社會」，而學生之所以能夠認為「努力就有回報」，都是因為周遭的人及環境，願意幫助他們，對他們的成果給予肯定，故希望學生將自己的努力「不要只用於讓自己往上爬」，反而要向想努力也努力不了、甚至因努力過頭而弄壞身心的人伸出援手，互相支持，讓弱者也得到應有的尊重。

致辭部分內容節錄：

大家到今天來到這裏，都應該認為只要努力就會有回報。然而，如同開頭所提到的黑箱入學事件一樣，正等著大家的是即使努力也無法得到公平回報的社會。你們之所以能夠認為「努力就有回報」，並不是你們努力的成果，而是拜環境所賜的，希望你們不要忘記這一點。 你們能夠認為「努力就有回報」，都是因為一直以來的周圍的環境會鼓勵你、推你們一把、助你們一臂之力，對你的成果給予肯定及讚賞。但世上有很多人，卻是怎麼努力也得不到回報、想努力也努力不了，甚至努力過頭而弄壞身心。有些人更是在努力之前，就被「就憑你」、「反正像我這樣」之類的話語擊沉了。 你們的努力，請不要只用來讓自己往上爬。你們受到環境及天份的眷顧，請不要藉此貶低不受眷顧的人，反而要幫助那些人，而且不要逞強，好好承認自己的弱點，大家相互支持。就如女性主義並非要女人的言行像男人，或要弱者成為強者，而是弱者也應該原原本本地受到尊重。 接下來等待著你們的，是與過往的理論完全不同、無從預測的世界。你們至今都追求有正確答案的知識，但今後等待你們的，都是充滿着沒有正確答案問題的世界。學校需要多樣性，是因為新的價值會透過體制與體制、異文化之間的磨擦而成，你們不需要將自己局限在學校之中…… 我希望你們學到的，是讓你們即使到了東大這招牌不管用的地方，不論是任何環境、任何世界，就算變成難民，也能利用所有的知識活下去。在大學求學，不在於獲得更多已有的知識，而是學會如何創造出前所未見的新知。讓學生學得新知，就是大學的使命。歡迎來到東京大學。

（東京大學、天下雜誌）