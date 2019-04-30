【解開天皇祕密】平民皇后美智子親民贏掌聲　受壓曾患「失語症」

日本明仁天皇將在今天（30日）退位，退位儀式「退位禮正殿之儀」預定在當地時間傍晚5時舉行，明日凌晨零時起由兒子德仁繼位，日本的年號亦會由「平成」改為「令和」。日本皇室在二次世界大戰後得以承傳至今，日皇明仁更得到國民愛戴，這除了因為明仁的個人言行循規蹈矩外，更重要是「平民皇后」美智子的親民作風，為皇室贏得不少掌聲。 日本一橋大學博士胡煒權在其著作《解開天皇祕密的70個問題II》分析指，美智子作為日本首位平民出身的皇后，其存在本身便有助改善國外對日本皇室的保守觀感，而這位皇后在1950年代末掀起的「美智子熱潮」（又稱「美智子旋風」），更有助日本社會一洗戰敗後的頹廢氣氛。 美智子婚後前衛親民的表現，贏得外界對天皇的好感，她勇於拒絕皇室安排的乳母，親自向孩子餵哺母乳，還打破皇室成員接受特別教育的慣例，讓三名子女像普通人一般入讀學校。對外方面，她也努力扮演好賢內助角色，陪同天皇出訪曾受日本侵略的國家，更曾跪下慰問災區居民。不過，日本保守派勢力從未放棄過攻擊美智子的出身，「麵粉屋（日清製粉企業）的女兒」、「霸凌美智子事件」等新聞話題一度不絕於耳，壓力更令美智子患上短期「失語症」，即便康復後，這60年來她仍對自己的出身耿耿於懷，在其81歲（2015年）時，更公開宣布因自己只是平民出身，死後不願與天皇合葬。

日本首位「平民皇后」美智子（右）多年來一直在明仁天皇（左）身邊擔任他的賢內助，為其展現皇室親民的一面。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》的內容節錄：

Micchi-Boom │平民皇后的誕生

有多少讀者聽過Micchi-Boom？ Micchi 是平成上皇之妻美智子(Michiko)在讀書時的暱稱，而Micchi-Boom 一詞用中文來說，就是「美智子熱潮」或「美智子旋風」，這是戰後一九五○年代末期的流行語。那麼，為什麼美智子上皇后的名字會成為Micchi-Boom的來源呢？

「上皇后」美智子是大企業日清製粉前社長正田英三郎的長女，在一九五七年畢業於聖心女子大學，不久便被選為皇太子明仁親王（現在的平成上皇）的妃子。時值日本剛於二戰中戰敗投降，國家亟需喜事來安撫人心，重振皇室聲威。剛好平成上皇通過網球認識了美智子後，很快便有與她結婚的意願。當時負責皇太子事務的「管家」東宮職參與─小泉信三─也留意到皇太子的意思，後來他在回憶錄裡提到，當時深深讚嘆美智子的學識及教養，認為她是太子妃以及將來皇后的理想人選。

然而， 美智子本人有兩個大麻煩。一方面， 她不是皇族、華族出身。事實上， 在平成天皇以前的所有天皇， 包括明治天皇、大正天皇和昭和天皇的皇后都是名門貴族， 沒有例外。如今， 一旦接受了美智子成為太子妃，便意味著日本將迎來史上第一個「平民皇后」。這個轉變在當時引起了保守勢力的質疑和不安， 更有甚者， 皇太子的生母香淳皇后曾表明皇太子妃身分過低，認為兩者結婚並不合適，因此憤慨。

另一個比「平民皇后」更為棘手的問題是，美智子生家正田家的宗教背景。正田家是基督教徒，美智子就讀的聖心女子大學也是基督教背景的私立大學，但皇族、華族子弟、閨女都會就讀東京的學習院大學。美智子的基督教信仰對於當時才剛卸下「現御神」信仰的天皇家，以及仍然強烈信奉國家神道、「天皇是神」的保守派而言，自然是難以接受的「瑕疵」。

1956年8月，仍是皇太子的明仁與美智子在一場網球混雙比賽中互生情愫，其後便時常以網球作為約會藉口。（Getty Images／視覺中國）

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不過，這些來自保守派的質疑與阻撓，在平成上皇的強烈要求下被一一掃清。更重要的是，當時的首相岸信介積極帶領日本走出戰敗國的陰影，他對明仁與美智子的婚事表示歡迎，認為能給國內外人士一個良好印象，脫除日本皇室保守落後的觀感。

於是，在一九五八年十一月二十七日，經過皇室與首相參與的皇室會議後，正式確認了明仁與美智子的婚約，並且向全國國民通報。由於是第一個平民太子妃，大眾媒體在官方消息發出後，一連串關於美智子的大小報導和花邊新聞占據了報章頭版和雜誌。各大女性雜誌都紛紛刊登美智子的照片，分析她的日常衣裝打扮，使得年輕女性爭相模仿。而且，藉由追訪美智子的新聞、故事而創刊的大小雜誌，也在當年如雨後春筍般湧現。

不只如此，明仁與美智子交往的消息傳出後，反對保守主義的民間團體熱烈地對兩人交往表達支持，女權組織紛紛祭出自由戀愛、萬民平等等口號。可見戰後日本民間同樣希望一洗戰敗的頹廢，並且藉機改革，迎來新的社會時尚。這些希望、期待與呼聲寄託在明仁與美智子的婚事上。當政府公布兩人的婚禮將於一九五九年四月十日舉行，並且會直播巡禮過程，民眾開始爭相搶購黑白電視機。據統計，單是當年四月便賣出了二百萬部電視機。自此，Micchi-Boom便出現在各大雜誌報章中。

與保守思想抗衡的皇后與妃子們

盛況空前的Micchi-Boom 狂熱，正是岸信介政府想看到的。戰後初期，政府其中一個重要工作就是保有皇室，而重建天皇形象更是當務之急。當時重點都放在如何改造天皇的形象，皇后的形象和定位都不是討論的重點。美智子成為「平民太子妃」後，也將成為「平民皇后」，入宮後的她如何力抗皇族的保守勢力和聲音，成為了當時媒體另一個關注的重點。

明仁天皇與皇后美智子至今攜手走過60年，恩愛如昔。（資料圖片／路透社）

美智子在婚後不久便連續生下兩個皇子和一個公主，在皇室與政府的推動，以及美智子本人的意願下，改由她親自餵哺母乳，又廢止了三名子女接受特別教育的慣例。雖然這些改動和意志廣受平民歡迎和支持，但皇宮以及宮內廳則有迥然不同的反應。

日本國民為擁有「平民皇后」而雀躍，政府也利用這機會去推動天皇親民化，並向外國力證「天皇是日本萬民所望的存在」，但保守派，一直沒有放棄攻擊美智子，「麵粉屋的女兒」、「霸凌美智子事件」等更成為當時的新聞話題。

這種壓力還有外界對「理想皇后」的期許，皆讓美智子承受巨大壓力，在一九九三年，她患上了短期的「失語症」，無法說話。可見，「嫁入帝皇家」的女性並不一定就能從此榮華富貴，「飛上枝頭變鳳凰」。

書名：《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》（時報出版）

作者：胡煒權

香港人，日本國立一橋大學博士。2007年獲得日本文部科學省國費留學金留學日本，2010年取得日本廣島大學碩士（歷史與文化遺產學）學位，專攻日本中世史（專治戰國史），於日本國內的學術期刊發表六篇論文、並於多個研究會上發表研究報告。現為戰國史研究會、東北史學會、地方史研究協議會、日本歷史學會等學會會員。著有《明智光秀與本能寺之變》和《日本戰國織豐時代史》。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。