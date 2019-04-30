【解開天皇祕密】天皇由神裔變凡人　公帑養皇室去年花費94億日元

日本天皇曾是萬民景仰的「現御神」，但在第二戰世界大戰後，新的國家憲法正式實施，昭和天皇與皇室的身分定位已變為守護和平的國家象徵，再沒有左右政府決策的實權。而現年85歲的日皇明仁不單不再自稱是神的後裔，還像普通人一樣在本月30日退位，打破近代天皇「終身在位」原則，掀起熱議。 縱使由神的後裔變成凡人，日本皇室仍有許多特權，日本一橋大學博士胡煒權在其著作《解開天皇祕密的70個問題II》透露，天皇雖實權不再，但並沒有失去優越的生活，在戰爭中獲勝的美國政府默許日本皇室在公眾場合曝光，天皇逐得以享用國家稅收供養，國民亦無權過問他有否用得其所。而據宮內廳公布，皇室單在2018年便花費公帑逾94億日元（約6.63億港元），加上日本政府曾公開默許天皇與皇室成員可以擁有私人財產，甚至私下投資。如此一來，日本皇室明顯仍有享有超然地位與特權。

2017年（平成29年）日皇明仁宣布「生前退位」，打破天皇駕崩才退位的終身制原則。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》的內容節錄：

現代天皇的零用錢

第二戰世界大戰後，新的國家憲法正式實施，昭和天皇與皇室的身分定位都大大改變，由萬民崇拜的「現御神」變為守護和平的國家象徵。也因為是國家的象徵，日本政府在獲得美國默許的情況下，仍然讓天皇與皇室出席、參加官方活動。為此，他們的活動經費自然成為國家開支之一，並按照《皇室經濟法》管理，這筆經費就是「皇室費」，也即是天皇家族的「零花錢」和「生活費」。

具體而言，「皇室費」還可以分為「宮廷費」、「內廷費」和「皇族費」三大種類。「宮廷費」是天皇與皇室參加官方活動時的費用，如國宴和地方訪問等。

「內廷費」與「皇族費」名義上屬於私人用途，如支付負責天皇飲食的廚師工資、私人性質旅行等。總之，「內廷費」是天皇家族，即天皇、皇后、皇子、公主的生活開支，但是按照每個成員來設預算，而不是以家族為單位。至於「皇族費」則是核心家族以外，仍然有皇族身分的天皇親族，如弟妹、叔叔的私人費用，也是按人計算的。

另外，除了天皇與皇室直接使用的「皇室費」外，其實還有兩項相關的支出，一個是「皇家執事」宮內廳的各種支出，即「宮內廳費」；另一個則是「皇宮警察本部費」，「皇宮警察本部」的支出，那是專門負責保護天皇與皇室的警視廳特別分局，在天皇出巡等場合中，負責保安。

日本二戰戰敗後，新的國家憲法將天皇由「神」變為守護和平的國家象徵，失去干預國家的大權。圖為日皇明仁。（資料圖片／美聯社）

+ 6 + 5 + 4

「皇室費」的來源主要來自國家稅收，而且由宮內廳全權負責和管理。雖然宮內廳會向日本國民，即國家納稅人公開「皇室費」的金額和用途，但國民無法過問是否合理。同時天皇與皇室成員也不用交稅，不用支付各種國民保險。天皇與皇室變相擁有特權，只接受供養，而不用負擔。這也是為什麼戰後到現在，有部分團體質疑天皇與皇室的生活費是公器私用，所以他們仍是「特權階級」。

那麼，天皇的「皇室費」是多少錢呢？宮廷費的預算是按照每年的日本政府收入，和前一年對下一年的活動計畫來決定。據宮內廳的數字，二○一八年度宮廷費為九十一億七千一百四十五萬日元，皇族費是三千零五十萬日元，內廷費則是三億二千四百萬日元。三種「皇室費」的金額每年都在增加，例如與二○○三年相比，增加了近三十億。除了物價指數和不定期的臨時支出增加外，天皇與皇室的活動比從前更頻繁，在公眾場合的曝光率越來越高，意味著天皇與皇室比以前更積極參與公益、國家活動。

現代天皇的財產

與「皇室費」一樣，天皇家族的財產也分為「公」、「私」兩個部分。「公的財產」是指天皇向國家借用，由宮內廳管理的財產，例如不少讀者都曾經參觀過的京都御所和東京皇居，還有分布全國各處的別墅，提供皇室食材的牧場、農場。

對！大家沒有看錯，不僅是用作觀光的京都御所，天皇家族居住的東京皇居其實也是借來的「公的財產」，不是天皇的私財。簡單來說，這些住宅、建築物都是體現天皇是國家象徵的必須「道具」，由國家出面提供和借出是理所當然的。

既然如此，天皇有沒有私財呢？當然是「有」！例如上述的「內廷費」用剩的金額會全數留作天皇和皇室的積蓄。這些歷年剩下來的積蓄有一大部分會存入銀行，或者用於購買股票和債券。另外，以今年(二○一九年)退位的平成天皇為例，他的私財還包括父親昭和天皇過世後留下來約時值二十億的遺產(不過，那時候還扣除了五千萬做為遺產稅，後來以天皇名義開設了基金)，以及他當年還是皇太子時的「東宮預算」剩餘金。這些私財的財務情況，不會向公眾公開，只有宮內廳所屬的「內廷會計主管」才會知道。

不過，這裡其實存在一個矛盾地帶。那就是在新憲法的第八十八條，明訂天皇與皇室均不得擁有私產，即「所有皇室財產均屬國家資產」。這個規定是要反省二戰時，天皇與皇室在《舊．帝國憲法》的保護下，坐擁巨額資金和全國各地的山澤資源，並在軍、政兩方面握有影響力，左右政府決策。

日本現行憲法的第八十八條，明訂天皇與皇室均不得擁有私產，但此條例到昭和天皇駕崩後，才引起日本社會關注。圖為昭和天皇。（資料圖片）

但是，憲法頒布之後沒有人過問這條是否確實執行，結果到了昭和天皇駕崩後，才引起了社會關注。當時的日本政府以「資產不過度膨脹，而且不會集中於某一個皇室成員身上」為條件，默許了天皇與皇室擁有私人資產。

綠燈一開，天皇與皇室只要小心行事，便可以在一定限制下運用私財。當天皇想進行投資時，宮內廳還會為天皇招聘顧問。這些顧問雖然不用公開姓名，但據曾經意外曝光的資料來說，一般都是國家銀行或大型銀行的前行長或總監。既然有投資，天皇的私有財產當然會隨著收益，有加有減了。當然，這些皇室私事均不會向國民公布。

書名：《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》（時報出版）

作者：胡煒權

香港人，日本國立一橋大學博士。2007年獲得日本文部科學省國費留學金留學日本，2010年取得日本廣島大學碩士（歷史與文化遺產學）學位，專攻日本中世史（專治戰國史），於日本國內的學術期刊發表六篇論文、並於多個研究會上發表研究報告。現為戰國史研究會、東北史學會、地方史研究協議會、日本歷史學會等學會會員。著有《明智光秀與本能寺之變》和《日本戰國織豐時代史》。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。