【解開天皇祕密】告別平成、迎來令和　日本新元號原來非天皇話事

日本政府於4月初公布皇太子德仁在5月1日繼位後，使用的元號為「令和」，意味其父明仁天皇逾30年的「平成」時代即將結束。但這名準天皇與新元號實際只剩下形式上的關係，當中取名的決定權，實際上掌握於是日本政府。 日本一橋大學博士胡煒權在其新書《解開天皇祕密的70個問題II》指，自1868年的明治天皇開始，日本便確立了一任天皇只用一個年號的「一世一元制」。天皇在整個甄選程序中沒有任何決定權，只能等待專家小組、參眾兩院的正副議長，以及內閣成員的決定，最後到簽字步驟時，才能得知自己的「任期代號」。在此之前，歷代天皇都曾經擁有超過一個元號，並牢牢掌握元號最終決定權。以往每逢國家出現重大變故，無論是吉祥或是凶兆之事，都有可能成為天皇改變「元號」的因素。直至幕府政權和戰國時代，改變「元號」的權力才旁落到其他當權者手上，並一直維持到近代日本。

日本政府4月1日正式公布新年號「令和」，將在5月1日皇太子德仁就任新天皇時使用。圖為日內閣官房長官菅義偉。（GettyImages／視覺中國）

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以下是《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》的內容節錄：

皇太子德仁將於今年(二○一九年)五月一日即位，日本也將迎來新的紀年「元號」，取代使用長達三十一年的「平成」。順帶一提，「平成」元號在日本歷史上是使用時間第四久的，最久的則是平成前一個元號「昭和」，維持了六十四年。第二久的也是屬於近代的「明治」，用了四十五年。「平成」、「昭和」和「明治」皆屬於後文將提到的「一世一元」，即天皇終身只使用一個元號。換言之，近現代的元號使用年限，與天皇的壽命緊緊扣在一起。明治以前的元號則沒有這個原則。

自從平成天皇宣布讓位後，日本國內便開始猜想新「元號」會是什麼。而事隔三十一年再次迎來更改「元號」的時機，也出現了一個問題：「元號」與「年號」的分別是什麼？日本史學者胡煒權指出，日本人有這個疑問，是因為有些書用的是「年號」，另一些則用「元號」，因此，他們好奇兩者的分別。大多數學者稱兩者都一樣，有些專家對元號與年號的分別有不同見解，總的來說，按照日本最有公信力的辭典《廣辭苑》解釋，現在日本的「元號」與「年號」都是「指稱年代的稱號」。現行日本憲法裡的「元號法」(一九七九年訂立)也是依照這原則，將天皇換人時的兩字漢字紀年稱呼(如：明治、平成)統稱為「元號」。所以，按照習慣來說，「年號」是「元號」的別稱，已經基本同義，本文也依此原則統稱為「元號」。

德仁太子（右）將成為日本第126任天皇，與夫人雅子妃（左）開啟「令和」新時代。（資料圖片）

日本史學者胡煒權：元號的制定方法（古代編）

明治維新時，政府宣布一個天皇一輩子只會使用一個元號，即所謂的「一世一元制」。其實江戶時代晚期便有儒學者主張「一世一元」，而中國明朝開國皇帝明太祖時就已經這麼做，清朝也如此。可是，明治天皇以前，幾乎歷代天皇都擁有超過一個元號。另一方面，按照以上原則，天皇死後的諡號將以元號來命名，這與古代元號、諡號分開的習慣完全不同。

日本史學者胡煒提到，從前天皇諡號的取名方法繁多，而且沒有既定原則，有些按天皇陵寢所在地或居住地；有些按中國古代的諡號方式，也就是德行表現；更有些諡號是天皇本人生前決定好的(如後醍醐天皇)。由此可見，「一世一元制」後，不僅是年號，連天皇諡號也迎來了根本性的變化。

古代天皇更改「元號」，有四個因素：

①天皇因故換人，稱為「代始改元」。

②國家出現喜祥之事，稱為「祥端改元」

③國家出現不吉凶事，稱為「災異改元」。

④按照曆法規定改元，稱為「革年改元」。

日本史上最為人熟知的明治天皇，其年號取自《易經》的「聖人南面而聽天下，向明而治」。（資料圖片）

在四大因素影響下，我們不難想像頻繁更改「元號」是十分正常的事情。順帶一提，前三個因素都難以預測，最後的「革年改元」卻有跡可循。所謂的「革年改元」，就是按照曆法，每逢「辛酉」與「甲子」之年便改元，以配合自然變化(也有不改元的例子)。

在古代，每當需要改元的時候，便會由熟悉中國古典的貴族(文章博士)，從典籍中找出意思吉祥的字句，再取出幾個由兩個漢字組成的元號備案，供天皇和高級貴族商議，再以天皇名義決定採用。元號在早期曾出現四字年號(如「天平勝寶」、「神護景雲」)，但大致以兩字為主。

前文提到，元號最終由天皇決定，可是到了幕府政權和戰國時代，大多受到幕府意向影響，甚至會因幕府或當時的權力者要求，隨時更改元號。另外，在戰亂變多的室町時代末期至戰國時代，關東地區曾短暫出現一批不經朝廷批核的「私製元號」，反映當時王權與朝廷影響力的衰弱。而元號改定後，如何通達全國？在政治穩定時，自然通過朝廷或幕府來傳達，而在戰亂時代則只能靠個別人士到地方時傳達，再間接地分傳出去，因此在戰國時代曾出現「年號不詳」，或沿用舊年號的情況。

日本史學者胡煒權：元號的制定方法（現代編）

到了現代，天皇不再是萬民膜拜的「現御神」，元號也自然要依循憲法層面的規定。按照上述的「元號法」規定，產生流程如下：

①由政府委託指定的學者提出幾個候選元號，原則上以兩個漢字組成。

②經過內閣官方長官考慮後，再由首相從中劃定數個最終候選元號。

③最終候選元號會交由各界專家代表開會檢討，再提出意見。

④專家代表的意見呈交給參眾兩院的正副議長考慮，並提出意見。

⑤政府各部署的長官開會後，再提交內閣決定。

⑥新天皇在內閣最終決定案上簽名。

⑦政府正式頒布新元號。

+ 4 + 3 + 2

日本史學者胡煒權說，今年的新元號也會按照以上的程序和原則來制定，天皇不再定義自己的時代，他在整個甄選程序中沒有任何決定權，只能等待專家小組、參眾兩院的正副議長，以至內閣成員決定。他在簽字時才能正式得知自己的「任期代號」。換句話說，天皇與元號已經只剩下形式上的關係了。

書名：《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》（時報出版）

作者：胡煒權

香港人，日本國立一橋大學博士。2007年獲得日本文部科學省國費留學金留學日本，2010年取得日本廣島大學碩士（歷史與文化遺產學）學位，專攻日本中世史（專治戰國史），於日本國內的學術期刊發表六篇論文、並於多個研究會上發表研究報告。現為戰國史研究會、東北史學會、地方史研究協議會、日本歷史學會等學會會員。著有《明智光秀與本能寺之變》和《日本戰國織豐時代史》。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。