【泰無良】28歲少婦迫5歲女每周賣淫　52歲嫖客竟然是女童生父

泰國發生一宗駭人聽聞的親母強迫幼女賣淫案件，而嫖客竟是女童的生父！被捕的28歲婦人承認強迫年僅5歲的女兒賣淫，她每周2天會帶女兒給一名52歲男嫖客淫辱，而婦人與男嫖客早有瓜葛，更供稱男嫖客就是女兒的生父，案件令警方高度關注。婦人與男子分別被控脅迫他人賣淫謀利及強姦未滿16歲青少年等罪名。

女疑犯（左）供稱曾告訴男疑犯，其侵犯的5歲女童是他的親生女兒，但男疑犯不相信。（網上圖片）

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件事於剛過去的周日（21日）揭發，28歲女疑犯Supalak被北柳府警方拘捕，她被控強迫年僅5歲的幼女賣淫，而52歲的男嫖客Winai亦於同晚被捕，他報稱與女疑犯是情侶關係。警方表示，事發當晚在一條僻靜小巷拘捕該嫖客，當時他身處小卡車上，雖仍穿着褲子，但褲鏈已拉開，與5歲女童在卡車的床上，而女童只用一條毯子包裹身體，現場還檢獲一些性玩具，相信男子是在侵犯女童。

52歲男疑犯在一輛小卡車上上被捕，當時5歲女童亦在卡車的床上。（網上圖片）

泰國警方調查後發現，女疑犯每逢周四和周日都會帶女兒向男疑犯賣淫，每次收取200至300泰銖（約50至73港元），經警方盤問後，男疑犯已承認犯案，稱曾向女疑犯付款及贈送物品，又指與女疑犯是情侶。女疑犯稱指知道男方已婚，兩人以往性交後誕下被帶來賣淫的5歲女兒，換言之，男疑犯一直在侵犯親生女兒。

女疑犯供稱曾向男方交代女兒是其骨肉，但男方不信，因女童的出世紙上，生父一欄寫了其他男人的名字。案件引起警方高度關注，男疑犯目前因強姦未滿16歲、猥褻未滿15歲青年少年而被起訴，女疑犯則被控脅迫他人賣淫謀利及違法拘禁等罪名。

（綜合）

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