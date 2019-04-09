【極嘔心慎入】隔壁廁格爆屎彈慘被波及　可憐泰女長褲濺中嬲爆

公廁一定沒家中的乾淨，惟再污糟也沒想過隔壁會爆屎彈吧。有泰國女子網上鬧爆，稱日前用公廁時地下突爆水屎，從隔壁廁格彈過來，毫無心理準備的她來不及躲避，長褲慘被濺中，從隔板下看過去後更懷疑對方根本直接站着屙在地上，怒問：「很急嗎？這樣的話何必用廁所？」她又批評對方沒道歉，其帖文引來瘋傳，網民雖同情她卻也忍不住狂笑，令她更感生氣。

褲子濺中別人的排洩物，令中招泰女大感嘔心，怒極把事件分享到網上。(Mammy NungNing fb圖片)

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在泰國從事服裝業的Mammy NungNing，不時在facebook分享其美麗新衣，惟日前她卻突然嬲爆貼出多張嘔心照片，相中可見在地上出現水屎飛濺的痕跡，其中一張她手拿褲子展示被弄污的部分，餘下兩張則是從隔板底拍下隔壁廁格下方的情況，看似一名女子站着，地上則一塌糊塗令人大感不適。

她指正用公廁時突中隔壁水屎彈，怒問「是急着去哪兒嗎？」，質疑對方根本站着屙沒用坐廁的她，更諷刺對方：「只是不明白，為什麼還要去洗手間？」又坦言沒想過會遇此橫禍。

這則投訴帖文即時引起網民關注，轉眼獲逾萬次分享，網民雖同情其不幸遭遇，惟不少人卻同樣忍不住大笑，「這很慘…」、「我快笑死」。

對於網民的熱情，Mammy NungNing更感生氣，再發帖指看到很多人分享令她震驚，重申當時旁邊廁格不止一次發出響亮聲音，隨即看到地上蔓延的污迹，而且不止褲子中招，其袋子及身上都一樣洋溢臭味，並狠批對方完全沒為事件道歉，直指感到很生氣又痛苦。

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