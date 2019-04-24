女子搭巴士坐頭位　擔喱士遮引網民熱議：一睇就知小芙蓉啦

上周連日大雨，近日終現陽光，紫外線指數更達甚高水平，女士們外出都要做好防曬準備。有網民就昨於facebook討論區作出「溫馨提醒」，貼出一名坐於巴士上層最前排的女子邊乘車邊撐傘的照片，呼籲網民怕曬就要「帶多把遮小心中暑」。相片一出引起熱議，有網民笑稱相中女子於室內撐傘就像經典電視劇《大鬧廣昌隆》的女主角小芙蓉，更開玩笑問該女子「係咪嗰味嘢？」

有網民於fb群組一名坐於巴士上層最前排的女子邊乘車邊撐傘的照片，引起網民熱議。（fb群組「香港交通突發報料區」圖片）

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有網民昨於fb群組「香港交通突發報料區」發文，「溫提」網民近日溫度上升，「最好出外返工，怕曬，帶多把遮小心中暑」，帖文一出即引起熱議，惟網民討論重點並非樓主所言，亦非近日天氣，而是帖文附載的相片。

樓主上載的相片可見，一名穿黑衣的女子坐於城巴上層最前排的右側座位，不但戴着太陽眼鏡，右手更持有一把棗紅色的喱士雨遮，似乎非常「怕曬」，看起來與其他乘客相比充滿違和感。

「溫提」帖文吸引網民留言，有人直指巴士上層前排座位的確「好曬」，故明白女子舉動的原因。（資料圖片）

網民看過照片紛紛留言，稱該女子在車內撐傘的畫面猶如經典電視劇《大鬧廣昌隆》的女主角小芙蓉，開玩笑問「係咪嗰味嘢？」，「一睇就知小芙蓉啦，快啲叫大隻廣接返佢啦」。

有網民則質疑相中女子撐傘行為會阻礙司機及其他乘客，認為女子如果怕曬應坐到其他位置，而非「開遮」，「怕曬點解仲要坐呢個位？」，「佢咁樣好自私，隔離位唔使畀人坐啦」；但亦有網民認為，女子或因健康原因不能曬太陽，不應隨便下定論，「認真講，其實呢款巴士頭位又真係好曬」，「講句公道說話：其實有啲病係唔曬得太陽的！大家積下啲口德當積福」。

（fb群組「香港交通突發報料區」）

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