落雨收工趕回家　九巴車長窩心舉動融化乘客　被讚「巴士界清泉」

打工仔收工趕回家，若撞正下雨天就更心急。有網民網上大讚昨晚收工時， 乘搭九巴274X返回大埔撞正「暖男車長」，對方有禮解釋塞車致班次較疏，還多次呼籲「大家再企入少少，希望下一個站盡量上多幾個乘客」，細心提醒逼車乘客扶穩，更暫時熄機免大家小心誤觸八達通機被扣多錢。窩心4招令乘客感動，被讚是「巴士界清泉」，及至帖文網上流傳，車長更現身多謝大家支持。

九巴車長4招窩心舉動獲乘客當面盛讚，更有人在網上大讚他是「巴士界清泉」，車長亦現身多謝大家。（資料圖片）

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有網民在facebook群組「Tai Po 大埔」以「好人好事」為題發文，指昨日放工繁忙時段「再加落雨又冇帶遮真係好慘」，登上九巴274X返回大埔，徐姓車長細心解釋往觀塘方向遇到塞車，故未能趕回總站致班次較疏，又不止一次呼籲「請大家再企入少少，希望下一個站盡量上多幾個乘客，因為大家收工都好想快啲返到屋企」，全車響應齊心照做，令人感動。

影后葉德嫻在宣傳片中呼籲乘客在公共交通工具上自律，「暖男司機」不但會作出相同呼籲，更時刻溫馨提醒乘客注意安全。（運輸署影片截圖）

巴士很快滿客，樓主指車長又細心提醒大家企穩扶穩，開車前會提醒大家「扶好啦」，又「再三確認要落車嘅乘客已經落曬車先閂門開車」，為免揹手袋的乘客誤觸到八達通機而多扣車資，他更「暫時熄一熄部機，去到大埔先開返」，超貼心舉動令乘客感動。

車長驚喜現身，感謝大家讚賞。（網頁截圖）

樓主及同車乘客大讚「呢位司機真係巴士界清泉」、「舉動溫暖咗我哋成車人」被讚時又謙稱是份內事，樓主稱會寫信給九巴向他作出表揚。

這則帖文引起不少網民討論，紛紛大讚「好窩心」、「值得讚」，更有同車乘客留言大讚徐「好有禮貌」；最令人驚喜的是，暖男徐車長也留意到這則帖文，他更在留言中現身多謝大家的讚賞，「睇到個post我都好驚喜，大家搭車開心，我都好開心，期待再次為大家服務」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）

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