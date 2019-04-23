缺德大媽巴士偷食滿地餅碎　乘客提醒反遭挑釁：你執嚟食埋佢啦

運輸署邀影后葉德嫻﹙Deanie﹚拍攝宣傳片，提醒市民勿做自私乘客，可是仍有市民不守規矩。有網民昨日於facebook群組發文，指乘搭九巴時見到一名大媽拿着餅乾明目張膽進食，餅碎更跌到座位及地上，樓主看不過眼，上前要求大媽清理，卻遭對方「一輪嘴」怒罵。片段引起網民熱議，不少人批評片中大媽是「垃圾蟲」，又認為樓主開口指出對方的錯誤做得好。

有網民昨乘巴士時見到一名中年女子在車廂內食餅乾，餅碎四散地上及座位，出言提醒時卻遭對方「爆粗」大罵。（fb「巴士的事討論區」圖片）

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該名網民於fb群組「巴士的事討論區」發文，指昨日乘搭九巴269D線時，看見一名中年女子於車廂內食餅乾，餅碎跌至座位及地下，直指「香港人公德心何在？我都唔知講乜好」。從樓主上載的短片可見，女子原本坐於車廂下層最後排的左邊位置，手持一包餅乾進食，地面滿佈餅碎。

樓主見狀對她說：「呢期你最紅啦，食到成架車都係」，對方聞言即發難，「爆粗」回應：「我唔小心得唔得呀？報警囉！」樓主繼續要求對方清理餅碎，但大媽未有理會，罵回一句「都廢 X 事睬你」後便帶同餅乾及隨身物品轉到車廂中間右側的座位，更挑釁樓主稱：「你食埋佢啦執咗嚟，我理得你。」當該女子起身後，片段更拍到其左邊座位上亦留下一塊完整的餅乾。

女子的餅碎分別跌於地下及左邊座位，但她並無理會。（fb「巴士的事討論區」截圖）

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大媽轉位後未有理會樓主，仍然享受吃着餅乾，當她發現樓主正在拍攝時，即「一輪嘴」大罵：「無嘢理你就搵人嚟理啦，你搵啲餅乾嚟理，你係咪得閒得滯呀，係咪男人嚟㗎！放上網啦，你紅晒啊你，大把錢收呀！關你咩事呀，呢架巴士你買咗呀？」

帖文引起網民熱議，不少人批評該名大媽行為缺德。（fb「巴士的事討論區」圖片）

罵人期間她又不忘將餅乾放進口中，更企圖合理化其行為，稱：「我唔信你唔跌垃圾落地下嘅，唔小心整落地下關你X事！」樓主聽罷未有發怒，只再次重覆「叫你執一執佢啫」，但大媽只繼續食餅，未有理會，更沒有拾起掉下的餅碎，而車廂內其他乘客亦沒有任何反應。

片段未有交代事件結果，但已引起網民熱議，不少人批評該名大媽行為缺德，「唔知食環署受唔受理呢？垃圾蟲」，「車廂唔畀食野，就算食都唔好食到周圍都係，重大條道理惡人，正人渣」。亦有網民認為樓主直斥對方的行為正確，並建議他可向車長反映情況，「佢食嘢都算，食到周地都係，已經構成車廂內亂拋垃圾，係違反附例可控告，要求車長駛埋一邊，起碼要佢執番垃圾」。

另外，有網民指出當時車廂只有樓主直斥大媽不是，其他乘客毫無反應的情況相當可悲，認為「難得有人出嚟做爛頭卒，點解個個都要扮睇唔到？其實呢啲人都係幫兇」，「遇到呢啲情況，大家要齊心幫拖，唔好學車尾對男女淨食花生囉」。

（fb群組「巴士的事討論區」）

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