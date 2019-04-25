華裔遊客影櫻花擅闖溫哥華民居　擋路企車頂　居民ig記錄擾民行為

櫻花盛放本來是賞心悅目的事，但對當地居民來說卻令人相當頭痛。加拿大溫哥華一個小社區是著名的賞櫻勝地，每逢櫻花季會吸引大批遊客前來觀賞拍照，不少「瘋狂遊客」為拍得一張照片，不惜在馬路中心擺拍，甚至踐踏居民的私人草地及爬上停泊在路邊的車輛。在此社區居住的設計師Lele Chan數年前開設Instagram專頁，記錄遊客惡行，當中大多是華人面孔，最近更有鄰居貼出簡體字告示：「這不是一個旅遊景點」，引起網上熱議。

Lele Chan數年前開設Instagram專頁，記錄遊客賞櫻時的擾民行為。（ig「cherryblossommadness」圖片）

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位於溫哥華東部的Graveley Street是著名的賞櫻勝地，每年3月遊人都會湧到這條櫻花街瘋狂打卡。自2013年開始，居民Lele就開始拍攝屋外遊客為拍攝櫻花而有欠公德的行為，並在個人Instagram上用「瘋狂的櫻花」（#cherryblossommadness2019）為標籤記錄每年狀況，但由於數量太多，她在2016年決定開設一個ig專頁「Cherry Blossom Madness」，以觀察他們的惡行，截至目前已記錄逾300張照片，被拍攝的遊客大多是華人臉孔。

有屋主忍不住在欄杆貼出告示，用簡體字寫着「這不是一個旅遊景點。如果你不是一個認真的買家，請不要進來！」（ig「cherryblossommadness」圖片）

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從照片可見，他們整排人擋路，又用躺路等各種姿勢拍攝，有的踐踏早已用繩圍住的私人草地，並擅闖民宅，甚至有人站在居民的車頂上，令人非常無奈。有屋主忍不住在欄杆貼出告示，用簡體字寫着「這不是一個旅遊景點。如果你不是一個認真的買家，請不要進來！」

有人擅闖私人草地「野餐」賞櫻。（ig「cherryblossommadness」圖片）

另一個賞櫻聞名的旅遊熱點日本，亦有媒體大肆報道中國人拍攝櫻花的瘋狂行為，如全家人爬在櫻花樹上，或不斷搖晃樹幹，令花瓣散落，自製櫻花雨效果，毫不愛惜別人的地方。

（IG「cherryblossommadness」）