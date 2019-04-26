日渣男一拖九　女友名註紀念日防搞錯　正宮發現秒殺手機

日本一名叫Hana（はな）的女網友近日翻看男友即時通訊程式LINE的對話紀錄，發現男友竟然還另有8名女友，他甚至在每名女友的顯示名稱後加上拍拖紀念日，以防忙中有錯；Hana稱，雖然已沒有愛的感覺，但仍決定要好好教訓「日本韋小寶」，且採取了極端的報復方式。

「已不是普通出軌級數」

Hana稱，與男友拍拖兩年，濃情已經轉淡，但仍未有分手。當發現男友同時與另外8名女子有感情瓜葛，她決定把有關的對話紀錄上載至Twitter，形容「這已經不是普通的出軌級數，女友多到根本沒辦法全部放上來」。

Hana公開的圖片顯示，男友和其他女子的對話甚曖昧，例如「我真的超級喜歡妳」、「不要離開我」、「沒什麼特別想做的，我只想留在妳身邊」、「沒能為妳做點像男友的事，很抱歉，但我真的很想跟妳去很多地方玩」。

杯子壓碎屏幕後淋水

起初不少網友擔心Hana會過度傷心或生氣而做傻事，但Hana相當平靜，並自爆和男友拍拖以來，對方一直都跟其他女生糾纏不清，因此早就不喜歡他，故找到證據也不生氣，「到底是怎樣交到8個女友的？感覺太勉強，要過勞死了！對於這種有一大堆女友的男人，我抱着被欺騙的心情，想對他進行懲罰」。

Hana趁男友睡覺時拿走他的手提電話，然後一邊用杯子壓碎手機屏幕，一邊淋水，直到電話壞到難以修復，完全沒有反應為止；她拍下過程在Twitter發放，跟著若無其事叫男友起床，將手機還給他，「當我平靜地說出『來，給你』的時候，真的感覺自己太厲害了」。

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一眾網友對這種懲罰手段意見兩極，有人認為如果她不滿男友出軌，就應該要好好分手才對，「破壞東西根本沒意義，如果不用大人的方式處理，最後還是由自己承擔後果，而且上到法庭亦很可能會輸」；但也有意見稱，只有會出軌的人才會幫渣男說好話，「不劈腿就不用擔心這種事了」、「聽到手機被壓碎太有感覺了」、「除了紀念日，也應該寫下女孩歲數和來自甚麼地方」。