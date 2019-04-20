丈夫出軌她選擇離婚　日本單親媽為孩子從事風俗業

開罐
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單親媽媽生活壓力，不是人人可以體會。日本有位媽媽，便因為要獨力照顧2名子女，選擇從事風俗業謀生...

最近，一位日本媽媽的抉擇則與Sammi不同，面對出軌的丈夫，即使自己沒有經濟基礎，她仍選擇離婚，獨力撫養兩名子女。

（節目截圖）

這位單親媽媽近日接受TBS電視台節目《中居くん決めて》訪問，訴說離婚後的艱辛經歷。

入不敷支導致三餐不繼

現時這位媽媽是一名兼職牙齒衛生員，每星期3天工作，月入約12萬円（約8400港幣）。可是，房租、水電煤、伙食等必要開支約13萬円，基本上每月都入不敷支，甚至淪落到需要吃小孩的剩飯。

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為孩子從事風俗

因為要照顧孩子，所以她只能選擇兼職，而牙科診所最多只能讓她上班3天，但又因為時薪很吸引而令她不想找其他工種。

為了孩子的未來，最後她決定下海從事風俗，因為這能令她不減少與孩子相處的時間，又可以快速賺錢的唯一途徑。

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從事風俗後，雖然大大改善了家庭經濟狀況，但卻為她帶來巨大的罪惡感，因此她想藉此機會詢問節目主持意見，到底自己是否不應從事風俗。

節目主持 中居正廣認為她並沒有選擇錯。 （節目截圖）

經過一番爭論後，主持 中居正廣表示這位媽媽並沒有做錯，認為「媽媽是為孩子付出，雖然可能會被有色眼鏡看待，但卻無法否定她至今的努力。」節目播出後亦有不少網民讚同中居的看法。

網民對中居正廣的言論表示讚同

果然人在江湖，身不由己啊... 大家又認為這位媽媽有沒有做錯呢？

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