丈夫出軌她選擇離婚　日本單親媽為孩子從事風俗業

單親媽媽生活壓力，不是人人可以體會。日本有位媽媽，便因為要獨力照顧2名子女，選擇從事風俗業謀生...

最近，一位日本媽媽的抉擇則與Sammi不同，面對出軌的丈夫，即使自己沒有經濟基礎，她仍選擇離婚，獨力撫養兩名子女。

（節目截圖）

這位單親媽媽近日接受TBS電視台節目《中居くん決めて》訪問，訴說離婚後的艱辛經歷。



入不敷支導致三餐不繼



現時這位媽媽是一名兼職牙齒衛生員，每星期3天工作，月入約12萬円（約8400港幣）。可是，房租、水電煤、伙食等必要開支約13萬円，基本上每月都入不敷支，甚至淪落到需要吃小孩的剩飯。



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為孩子從事風俗



因為要照顧孩子，所以她只能選擇兼職，而牙科診所最多只能讓她上班3天，但又因為時薪很吸引而令她不想找其他工種。



為了孩子的未來，最後她決定下海從事風俗，因為這能令她不減少與孩子相處的時間，又可以快速賺錢的唯一途徑。

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從事風俗後，雖然大大改善了家庭經濟狀況，但卻為她帶來巨大的罪惡感，因此她想藉此機會詢問節目主持意見，到底自己是否不應從事風俗。

節目主持 中居正廣認為她並沒有選擇錯。 （節目截圖）

經過一番爭論後，主持 中居正廣表示這位媽媽並沒有做錯，認為「媽媽是為孩子付出，雖然可能會被有色眼鏡看待，但卻無法否定她至今的努力。」節目播出後亦有不少網民讚同中居的看法。

網民對中居正廣的言論表示讚同

中居くん決めてって番組でシングルマザーで子供のために風俗を始めたけど罪悪感と葛藤してる母親に対してのコメントが真剣で中居くんの好感度がだだ上がりしている

他のタレントが適当なアドバイスをする中で、自分身内がこの母親と同じ状況だと思って考えないとっていってとても良い人やってなった — おしぼりください (@garandou_kaeru) 2019年4月8日

果然人在江湖，身不由己啊... 大家又認為這位媽媽有沒有做錯呢？

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