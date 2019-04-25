淡水魚被放生到鹹水命危　好心人救魚：點先教到人唔好亂放生？

放生對不少人而言，是慈悲為懷的體現，不過很多人好心做壞事，變相害死放生的動物。有網民在觀塘碼頭的鹹水區域發現一條淡水魚花羅漢，於是將之救起，有人留言狠批放生該魚的人沒有常識，如此放生等同折磨生命，希望花羅漢最後可以捱得過這個難關。

有網民在觀塘碼頭對出發現一條淡水魚花羅漢，於是將之救起。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」短片截圖）

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日前有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載短片，怒斥「點先可以教育到啲人唔好亂咁放生？」原來她於觀塘碼頭發現一條花羅漢，該條花羅漢「好似真係識聽人講嘢咁」，每當有人在樓梯步近，牠就會游近。樓主最後出手將花羅漢救起，「希望佢捱得過啦」。

從短片可見，被救起的花羅漢全身呈黑色，肚部則呈粉紅色。鏡頭一轉，花羅漢已經被救起到一個紅色水桶內，當時仍然生存，可以在桶內游水。樓主其後在帖文內留言，指現時救上來的花羅漢交由朋友照顧，如有進一步消息會再向網民交代。另外由於不能一下子將魚放回淡水中，所以將會慢慢將飼養花羅漢的水變回淡水。

關注香港自然生態的網站「綠洲 Oasistrek」，早前曾經在facebook專頁發佈自創插畫，解釋放生的壞影響。

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近年放生引起爭議，反對聲音擔心放生變殺生。

不少網民都表示花羅漢為淡水魚，將魚放生到鹹水之中與殺魚無異，斥責放生人士「鹹淡水都分唔到」、「無腦」、「變相殺生」。雖然有人指出，花羅漢可以鹹化，不過被反駁指魚如果一直被人飼養，放生後亦未必可以適應野外環境，可能被其他魚攻擊致死。

更有網民直言，類似事件非首次發生，「早幾年我都撈咗一條上嚟」，說不時都會有放生團，「鹹淡水鱼都未識分就教人放生」，最離譜是見過有人放生一大蘿蟹，但放到海中的蟹全部都沒有鬆綁，「啲人真係無腦」。

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