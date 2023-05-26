佛誕放生如「放死」？　10張插畫震撼展示放生動物悲慘下場

每年佛誕，不少善信會放生各類動物作祈福儀式，但近年經常出現「放生如放死」的情況，雀鳥魚兒龜龜青蛙在放生後都奄奄一息，甚至惹來衛生風險，情況惹來關注。關注香港自然生態的網站「綠洲 Oasistrek」，於2018年佛誕前曾在facebook專頁發佈10張漁農自然護理署的插畫，解釋放生行為即危害被放生的生物，同時對生態構成威脅。網民大讚插畫很有心，直接易明。



關注香港自然生態的網站「綠洲 Oasistrek」，於2018年佛誕前曾在facebook專頁發佈10張自創插畫，解釋放生的壞影響。（fb專頁「綠洲 Oasistrek」截圖）

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10張插畫由「綠洲 Oasistrek」製作，於2018年5月17日被轉貼到另一fb群組「香港自然生態論壇」，帖文表示『「放生」如「放死」的話說得太多，乾脆畫10張圖，希望大家可更了解「放生」背後的痛苦循環和生態威脅』，希望網民可將訊息帶給親友，宣揚「請勿放生」。

插畫以「何放何生」為主題，質疑善信以慈悲不捨之心，祈求放生可「利眾生，積德報」是否唯一真相？首張插畫只見一名婦人合十誠心祈願，示意善信虔誠之心。然而放生背後，動物與生態承受的痛苦卻非善信能想像。

不時有巿民在海邊做放生活動，但許多生物被放生後仍難逃劫數。（資料圖片）

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隨後數張插畫則表達被放生動物的困境，牠們會因未能適應環境、疾病或缺乏野外生存能力而死亡，而被放生的動物如禾花雀、沙巴龍躉、白腰文鳥、馬蹄蟹、巴西龜與虎紋蛙等，多是從外地入口或人工繁殖，本地沒有天敵，放生後有可能大量繁殖，傳播細菌病毒，侵佔本地動物生境，影響生態平衡。

最後一張插畫留下疑問：「放生到底是賦予生命，還是剝奪生命？」網民大讚插畫直接易明，指「好有心」。有網民更進一步狠批放生活動，指「活動表面是積善積德，實則是偽善損德」、「真心想積善積德，應多愛護大自然，保護動植物的生存空間」。網民直指胡亂放生的禍害顯而易見，希望善信不要再「放死」。

（fb專頁「綠洲 Oasistrek」、fb群組「香港自然生態論壇」）