無聊做DNA測試　驚覺自己是「連環殺人魔」後代　女友嚇到分手

基因早已注定命運？外國一對情侶希望得知彼此的血統，早前決定齊齊驗DNA，測試結果出爐後，男方發現有一個陌生名稱出現在族譜上，尋根究底下，發現自己竟是「連環殺人魔」後代，詎料女友得悉事件後，竟無法接受男友的「邪惡血統」，隔一周後便提出分手，令他非常崩潰。

事件引熱議後，樓主已急急刪除帖子。（Reddit截圖）

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慘被分手的外國26歲男子在上周二（16日）於《Reddit》論壇發文求助，指在一個月前與27歲的女友，一起經知名族譜網站「Ancestry.com」做DNA測試，希望可以從神秘DNA內，找到大家的血統和族譜會很有趣，加深彼此了解，「但後來我找到了一些關於我的祖先的事情，現在讓我失去了我的女朋友」。

樓主續指，收到測試結果後，他發現族譜中有一個不認識的名字，「經過研究後，原來我其中一個祖先是惡名昭彰的連環殺人兇手」。他大驚向家人求證，詎料家人亦確定真有其事，解釋因為不想和那名祖先扯上關係，才故意隱瞞真相。

DNA測試可找到自己的血脈根源。（視覺中國/gettyimages）

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有外國男近日上網求助，女友與他一起做了DNA測試後要求分手，該如何是好。示意圖。（視覺中國/gettyimages）

女友得知真相後「不計前嫌」，樓主亦堅定地認為不會影響感情，不幸地計畫永遠趕不上變化，事隔一周後，女友還是提出分手，「她說非常愛我，但我和那個邪惡的祖先有同樣的血脈，令她看我的眼光變了」。結果令樓主大受打撃，遂發文向網民求助，問有什麼方法可以挽回女友。

帖文引起網民熱烈討論，不少人認為其女友不成熟，並安慰樓主值得更好的人，「如果DNA檢驗結果阻礙你們的感情，其實並不這麼愛你，她只是想找藉口分手罷了」、「她要不是找藉口，就是一個白痴，樓主值得更好」。

樓主其後回覆網民指，他都不明白女友為何因小事而離開他，亦曾嘗試解釋該連環殺人犯祖先是因精神病犯案，與他完全無關，惟女友堅持分手，他只好放生。

（Reddit）

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