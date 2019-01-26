親熱途中女友狂唸大悲咒　台男網上求教　網民：超渡你幾千億孩子

情侶間親熱是浪漫事，但台灣一名男子日前卻在facebook發帖求教，指每次和女友親熱中途，她都突然唸《大悲咒》，令他不知該怎樣做。帖文隨即引來許多爆笑留言回應，有網民笑稱樓主的女友「在超渡你幾千億的孩子」，又建議他「該拿着木魚配合她，畢竟這是一個雙修儀式」。

一名台男說自己女友會在親熱中途突唸大悲咒，問網民該怎辦？（GettyImages/視覺中國）

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樓主昨日在facebook群組「靠北女友」發文，表示「每次做到一半的時候，女友都開始唸《大悲咒》，我該？？？」短短的留言，引發網民無限想象，有人笑言，既然女友諗起《大悲咒》，樓主就該用同屬佛教經典的《金剛經》和《往生咒》回應，「你唸《金剛經》跟她拼了」、「還有《往生咒》可以回覆她」。

最多網民是叫樓主帶備木魚「傍身」，以便敲木魚配合女友唸咒；有人則形容樓主的女友心腸好，「她在超渡你幾千億的孩子」，「一顆液體中，有着大千世界，果然慈悲的心懷啊」、「她要和渡你啊，可能你太像鬼了」。

亦有網民分析，指情侶親熱是樂事，樓主的女友可能是太興奮了，「她升天見到佛祖了」；但有留言就建議樓主思維跳脫一點，「拿聖經跟她拼了啊」。

（facebook群組「靠北女友」）