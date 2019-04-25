【復仇者聯盟4】劇透狂用AirDrop「無差別」爆劇情　網民3招KO

影迷期待已久的《復仇者聯盟4︰終局之戰》昨日（24日）上映，不少未看電影的網民現在最怕就是被劇透，不過劇透實在防不勝防，有網民日前在facebook表示，在茶餐廳用膳時，「有人無端端AirDrop我成篇關於Avengers 4整個劇情」，引來四方八面的聲討，有網民指除了熄AirDrop外，都可以將自己的Airdrop設置成「只限通訊錄聯絡人」，避免收到劇透狂的訊息，但最重要的是「早睇早享受」。

該網民在facebook群組表示，突然收到有人用AirDrop傳送《復仇者聯盟4》的劇情給他。（「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」fb圖片）

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該名被劇透的網民在fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」中發文，表示昨日在茶餐廳用膳時，突然收到有人用AirDrop（無線傳輸功能）傳送《復仇者聯盟4》的劇情給他。

由於AirDrop有預覽功能，照片中可見信息內有一段文字描述，一開始已寫着劇情重點。如果未看電影的人意外收到這訊息，相信都會十分崩潰，不過樓主說「好彩我睇咗啫」。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片

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不少網民都十分不滿劇透的行徑，「捉佢出嚟打啦，唔使原諒」、「已睇左，不過唔欣賞呢種share方式」、「咁算恐怖襲擊嗎？」若不想被劇透，有網民建議「出街要熄AirDrop啦」，亦有人提醒將自己的Airdrop設置成「只限通訊錄聯絡人」，就可以避免收到劇透訊息。不過，亦有人指樓主貼出劇透訊息，雖然有打格，但也是「另類劇透」。

（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」）

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