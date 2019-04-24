【復仇者聯盟4】連登整治惡意劇透　嚴重會永久禁言　網民：德政

《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）今日（24/4）正式在香港上映，近日不少人已經四處惡意劇透，影響別人看電影的心情，實在是人神共憤！古語有云：「劇透死全家」，連登討論區於昨日深夜發出公告，指將會鐵腕整治在討論區內惡意劇透的人士，情況嚴重者更可能被永久封鎖帳號！雖然管理員以高壓手段處理劇透會員，不過很多網民都對措施表示歡迎，大讚管理員「好波」！

連登討論區發出公告，指將會推出措施對付惡意劇透的會員。（連登討論區截圖）

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連登討論區管理員發出的公告以「有關近日會員劇透問題」為題，當中指出近日討論區內有大量會員作出惡意劇透，甚至將劇情放在文章標題上或是洗版式發帖，使會員避無可避，必然看到劇透內容。管理員表示，類似的劇透帖文單計昨日已經有超過30個，嚴重影響用戶經驗。

《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）主角海報一次過睇晒！

大戰後生存的會以彩色顯示，「美國隊長」Chris Evan在海報上便皺晒眉。（網上圖片）

公告內提到，由於討論區內劇透情況嚴重，所以將推出新措施，針對未來所有新上映的影視或表演，如有會員以劇透標題發文，或沒有在標題註明劇情討論的帖文內惡意透露劇情，不論相關內容為真實劇情或影射相關劇情，標題都將被更改成「過濾劇透標題」，而且含有劇透的回覆將會被刪除。

另外作出劇透的會員可能會被禁言，情況嚴重者更可能會被永久封鎖帳號。管理員又提醒其他會員，如果發現有會員惡意劇透，可以使用舉報功能通知他們，管理員將會盡快跟進。

《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）於今日（24/4）正式在香港上映，近日不少人已經四處惡意劇透，影響別人看電影的心情，實在是人神共憤！（資料圖片）

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管理員強調，十分歡迎會員討論劇情，但希望會員於發出相關帖文時要註明「劇情討論」或「劇透」等，避免對其他會員造成影響。

管理員如此認真處理「劇透L」，不少連登巴絲打都表示歡迎，大讚管理員「好波」、「連仔終於做嘢」、「德政」，又稱「終於唔使睇劇透，唔好畀班人濫用言論自由嚟玩其他人」。不過亦有人批評措施，指劇透罪不至死，不應該被永遠封鎖帳戶。

（連登討論區）

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