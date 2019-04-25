【復仇者聯盟4】台老翁獨自睇戲買多張飛　座位放手機原因極催淚

日前上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）可說是電影院的大事，電影院的工作人員們早就嚴陣以待準備迎接大批觀眾。一名在電影院打工的女大學生分享了她遇到的購票奇遇，讓人看了眼角濕濕的。

女大學生在Dcard發文，一位阿伯買了兩張《復仇者聯盟4：終局之戰》的票後特別跟她說：「我一個人看，會放手機在另一張椅子上」，奇怪的敘述讓她內心OS：「偷錄影還給我正大光明」。隨後那位阿伯補充自己的朋友是Marvel迷，可是最近過世了：

今天是他頭七…手機想放他的照片陪他一起看。

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這番說明讓女大生當下超感動，也正面回應：「會幫你轉告晚班的服務人員」。

雖然她的同事聽完以後覺得「好可怕」，但這個小小插曲卻讓多數網友覺得很感動，「畢竟誰都記得約定…但是能直接行動的人很少」、「有感動到！朋友就該是一輩子的...」，但也有人表示「感動歸感動，有想過螢幕的亮光會不會影響到人嗎？」。同在電影院打工的網友也分享了類似的經驗，「之前也有客人買兩張票，他說另一個在他的後背包裏……」，還有人提供個人經驗表示之前出去玩，也是把手機開了一位朋友的照片放在車上，只不過原因是「朋友要上班不能跟，為了讓他有參與感只好這樣了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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