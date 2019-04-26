每月獲派1200支　由間中抽變煙剷　推銷員患末期肺癌狀告前僱主

57歲的尼爾（Simon Neale）去年確診患有末期肺癌，曾經在煙草公司工作的他認為，患上肺癌全怪公司當年每月免費派1200支煙給他，因此打算將前僱主告上法庭。

1982至1986年，尼爾在樂富門煙草公司任職推銷員，當時公司每月免費給他1200支煙送給客戶或自用，他的車尾廂甚至長期放着3萬支煙。（網上圖片）

1982至1986年，尼爾在樂富門煙草公司（Rothmans，後併入英美煙草公司）任職推銷員，當時公司每月免費給他1200支煙送給客戶或自用，他的車尾廂甚至長期放着3萬支煙。尼爾說：「我由間中在社交場合抽煙變成煙不離手，就是因為拿到那麼多免費煙。」育有3名子女的他在去年確診患了末期肺癌，隨即戒煙，他認定自己是在樂富門工作期間已開始患癌。

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律師：違反了僱主的謹慎責任

反吸煙的慈善組織「吸煙與健康行動組織」（ASH）表示，尼爾不是唯一的受害人，煙草公司在上世紀明知吸煙危害健康，卻免費派煙給幾千名員工甚至公眾；組織呼籲其他受害者站出來，促使有關大公司承擔責任。

尼爾的律師米蘭（Richard Meeran）說：「我們認為僱主向僱員贈送大量極易上癮和導致癌症的煙，並營造一個鼓勵吸煙的工作環境，是公然違反了僱主的謹慎責任。」

英美煙草公司回應稱，公司過去的確容許員工每月領取香煙，但只會向主動要求的員工派發，而且所有產品合乎法律規定，包括印上健康風險警告。

帝國煙草有限公司（Imperial Tobacco）亦發表聲明稱：「吸煙是成年人的選擇，吸煙的健康風險已經廣為人知了好幾十年。」

（綜合報道）