本港吸煙人口逾66萬人　約1000人曾習慣吸食電子煙

政府統計處在2017年6月至9月期間，就本港15歲以上人士吸煙情況進行的調查，發現15歲或以上的吸煙者有66.7萬人，當中93%為習慣每日吸煙的人士。數據顯示，習慣每日吸煙的人數以40至49歲最多，達15.3萬人，當中男性佔8成半。 統計顯示有27.8萬名以前習慣每日吸煙的人士中，約8000人為以前習慣每日吸食其他煙草產品的人士，有粗略估計約1000人的小部份人士以前習慣吸食電子煙。

統計處數字顯示，本港吸煙人口超過66萬人。（羅國輝攝）

統計處今日（15日）出版的《香港統計月刊》，數據顯示，本港逾66.7萬煙民中，93%習慣每日吸煙，每日吸煙的人當中，男性有52.7萬人，佔85.7%。報告指，按性別分析習慣每日吸食香煙的人士的比率中，男性的比率由02/03年的26.1%下跌至2017年的18.1%；而女性則維持在3至4%之間。

另外，習慣每日吸食香煙的人士中，60.5%人每日吸食1至10支香煙，37%人每日食11至20支香煙；習慣每日吸食香煙的人每日平均吸食12.4支香煙，比2015年的13.1支輕微減少。

戒煙失敗原因主要是「不夠決心」

統計處報告亦有提及每日吸食香煙的人士，開始吸食香煙的原因，當中75.4%是源於「受朋友影響」而開始吸食香煙，其他普遍的原因包括「好奇」、「社交應酬需要」及「提神」等，分別佔34.2%、14%及8.1%。吸煙人士中，有31.2人士習慣每日吸煙，曾經嘗試禁煙但失敗，調查所見，導致戒煙失敗的主要原因佔54.6%是「不夠決心」，其次為49%「吸煙已成為習慣／嗜好」及28.2%「許多朋友／同事均為吸煙人士」。