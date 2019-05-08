【香港足球】實體印刷本足球雜誌成絕唱　回顧港足當年光輝歲月

說到仇志強、朱國權、張耀東、陳國雄這些香港昔日球星，相信七、八十年代熱衷足球的球迷不會感到陌生。

七十年代是香港足球運動發展的黃金年代，多數職業球隊都有商業機構的全力贊助，球市興旺，行業生態吸引，成為香港足球業百花齊放的主要原因。球隊從外地羅致足球好手的行動增加了賽事的可觀性，醞釀一批批忠實的足球迷。例如當年知名球隊「永恆班霸」精工在1972年升上甲組後，橫掃多年球壇獎項，表現令當代球迷津津樂道。

說到仇志強、朱國權、張耀東、陳國雄這些香港昔日球星，相信七、八十年代熱衷足球的球迷不會感到陌生。（商務卬書局出版）

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加上當年手提電話、互聯網仍未普及，球迷熱衷足球賽事，市場固然需要更多一手資訊。因此不少雜誌、媒體專欄應運而生，趁勢大肆出版、報導有關足球賽事、球會消息、球星獨家專訪、球員日常生活和訓練花絮等體育資訊，亦收錄學者、體育記者或足球歷史研究者的評論文章。《今日足球英雄傳》【1】和《足球圈》【2】便是當年廣受市民青睞的雜誌刊物之一，記錄了香港足球圈重要的歷史價值。

這些珍貴的歷史材料今天有幸獲編者陳灌洪先生獨家授權商務印書館重新刊印，原汁原味的刊印讓讀者一探當年足球業的繁榮面貌，可謂香港足球圈一大盛事。讀者可重溫昔日體育資訊之餘，亦可品閱舊時雜誌排版之不同，重新看回七十年代的雜誌內容排版，絕對讓人歎為觀止。一篇報導的內容和版面設計往往別出心裁，圖文並茂、字型多變，文字以直排和橫排的形式同置，帶給讀者視覺上新奇的閱讀體驗。

昔日的體育記者要完成一篇體育報導或球員專訪一點都不易，不能隨意從網絡上收集資料就能完成的，他們講求新鮮和獨家。前體育記者張遠在《今日足球英雄傳》序言講及自己的體育記者歲月，其中最大的建議是記者和球員要打好關係，「記者與球員的關係唇齒相依，亦是關係緊密的朋友。球員十分信任記者，因此並不介意告訴記者很多事。」球員有時會邀請相熟的記者朋友回家吃飯，甚至一起打麻將，可見當年香港足球業的發展與球員和媒體記者之間的關係有莫大關聯。

當然，這些都是互惠互利的事，球員既能藉訪問報導提升知名度，而記者又能交到貨。有時，記者更會沖曬照片送給球員，而且在七、八十年代，要拍得一張好照片絕非易事。很多重要的賽事在晚上進行，在沒有閃光燈、遠攝鏡頭及連環拍攝功能的限制下，菲林相機的度數要升至四百度，才能拍出稍微好點的照片。所以《今日足球英雄傳》和《足球圈》內收錄的大量照片十分珍貴。

香港媒體生態今非昔比，紙媒日漸式微，球迷不再願意花費購買體育資訊已成事實，而當年足球生態的繁榮亦日漸黯淡，香港足球體壇直至今天仍然走不出困境，是媒體報導不力，還是本土聯賽沒有出路？球員生涯短暫，退休沒有保障？政府對體育人才的重視不足？確實是什麼原因催化這個結果，始終令一代球迷深感疑惑。對比網絡上看到的海量體育資訊，實體印刷本足球雜誌也成絕唱。但事實上，這何嘗不是更突顯它存在的必要及珍貴？

備註：

1、《今日足球英雄傳》復刻珍藏版，陳灌洪主編，1974/2-1975/7全十六期，商務印書館（香港）有限公司

2、《足球圈》復刻珍藏版，陳灌洪主編，1972/7-1973/6 第1輯，商務印書館（香港）有限公司

內容提供：小Dc

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【足球雜誌】香港七十年代足球迷恩物 記錄本土體壇光輝歲月」​】

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