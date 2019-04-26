「我而家無做鴨啦！」　男子地鐵講電話一句轟動全車　結局反高潮

在公共交通工具中，不要大聲說話及講電話是基本禮儀，內地近日熱傳一條短片，有男子在地鐵大聲講電話，旁人起初都感到困擾，但偷聽到內容後都忍俊不禁，只因他大聲說：「阿姨，我不做鴨好多年了，我現在改行啦，你不要老是給我打電話好不好！」他其後發現自己一句轟動全車，即時解釋，真相令人估唔到。

男子在一班擠滿人的地鐵車廂中，一拿起電話就非常暴躁，扯高噪門說，「阿姨，我都說了我好多年不做鴨了，你什麼還給我打電話啊，什麼上門服務」。（網上片段截圖）

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短片中，男子在一班擠滿人的地鐵車廂中，一拿起電話就非常暴躁，扯高噪門說，「阿姨，我都說了我好多年不做鴨了，你什麼還給我打電話啊，什麼上門服務」。

不少乘客雖感尷尬，惟卻也忍不住八卦之心，齊齊偷偷看看這個大聲講電話的無禮乘客。男子似未察覺旁人的偷偷打量，繼續大聲說：「我不做鴨好多年了，我現在改行啦，你不要老是給我打電話好不好！我現在做麻辣燙」。

至此男子附近的乘客都忍不住笑起來，男子才驚覺成為全車焦點，一想到之前自己大聲說的話，即時急急澄清，「你們誤會了我是說吃的啊」，以免旁人認為他從事黃色行業，男子再向電話中的人補充：「我現在做麻辣燙了，鴨子不送了，不好意思啊」。

葉德嫻（Deanie姐）早前為運輸署拍宣傳片，提醒大家搭車12項不應做的事：

+ 9 + 8 + 7

不少網民看到片段後都笑翻，指「證明地鐵講電話真係唔好太大聲」、「無人想知你做邊行」，但亦有人質疑片段為擺拍，借機做麻辣燙的宣傳，「未聽電話前已經開始錄影，太巧合了吧」。

（綜合）