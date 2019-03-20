騙徒搭的士扮無帶電話　借的哥手機狂買點數卡　警方證實6人中招

騙徒手法的確是層出不窮！近日網上流傳專呃的士司機的新型騙案，有騙徒乘的士時訛稱沒帶電話，向司機借手機以聯絡家人；司機不虞有詐好心借出手機，不料其後收到銀行短訊，指已轉帳購買遊戲點數卡，損失1000至1500元。有網民更貼出相信是警方發出的傳單，呼籲的士司機避免借出電話。 北區區議員林卓廷回應《香港01》查詢時表示，據他了解，近月大埔警區已發生多同類個案，警方亦有針對該類型案件推出防止罪案宣傳。警方晚上回應《香港01》查詢時證實，去年12月至今年3月最少有6名受害人中招，合共損失約8000元，警方本月12日在落馬洲拘捕一名25歲涉案男子。

網上流傳近日發生專門針對的士司機的新型騙案，指有騙徒乘車時藉詞借用的士司機的電話，然後乘機購買點數卡騙款。（fb專頁「騰駿的士管理公司」截圖）

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近日有的士公司於facebook專頁貼出提示，指上周二（12日）上水區一天內發生2宗同一手法的騙案，呼籲司機留意。帖文指，騙徒乘搭的士時會藉詞忘記帶手提電話，要求借用司機的手機以聯絡家人。司機同意後，騙徒便會假裝通話，其後把電話還給司機。當騙徒下車後，司機始發現收到銀行短訊，指他已轉帳購買遊戲點數卡，最終損失1000至1500元不等。

網上流傳由警方新界北總區刑事部發出的傳單，呼籲的士司機避免借出電話，以免被騙。（網上圖片）

網上同時流傳一張由警方新界北總區刑事部發出的傳單，內容指有騙徒乘的士時會藉詞借用司機的手機，並以電話內的Google play功能購買IGames點數卡，呼籲的士司機避免借出電話。

北區區議員兼立法會議員林卓廷表示，據他了解，大埔警區近月已發生多宗同類個案，受害人一般如警方傳單所言，借出電話後被盜用Google play帳戶購買點數卡，款項其後會被轉帳至太空卡，令案件難以過查。林卓廷稱，以他所知，警方已留意到相關案件，並向的士司機進行針對性的防止罪案宣傳。