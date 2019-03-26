台男搭高鐵遇「月老」　伯伯熱情介紹鄰座女客　促換電話兼摸手仔

若提起搭車遇到的難忘事，不少人遇到激氣事機率或更多，惟一名台灣男學生就反而遇上「月老」，乘高鐵被一名伯伯熱心向他介紹同車女孩子，伯伯兩方打聽後先介紹再安排換電話，堪稱「行動月老」，令他覺得又搞笑又尷尬。網民對其特別經歷深感新奇，又笑言「我也要遇到阿伯」。

台灣一名大學生前日乘搭高鐵時遇上熱心伯伯，努力幫他結識鄰座一名女生，令他覺得尷尬又好笑。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣大學生昨日於「Dcard」討論區發文，稱自己乘高鐵時遇到「行動月老」。樓主說，前日（24日）一早乘高鐵回學校，「一如往常大包小包的外加帶着一隻貓上車」，上車後他看見一名老伯坐於他的座位，遂提出與他交換，讓老伯坐近走廊方便出入。

樓主甫坐下，伯伯便開始與他聊天，「問我是不是學生啊，養貓會不會很麻煩之類的」，之後伯伯又開始「調查」樓主鄰座女生的資料，兩人的對話都被坐於中間的樓主「不小心聽到」。

樓主更搞笑地畫出座位示意圖，解釋他與老伯及女生的座位分布。（「Dcard」討論區圖片）

他指當老伯問完兩人背景後，突然話風一轉，對他們說：「世界有70億人，你是70億分之一，那個女生也是70億分之一，要相遇多困難」，令樓主覺得奇怪又好笑，「這個過程我已經笑到臉紅了」。

熱心伯伯之後更進一步，突然抓着他的手去握鄰座女生的手，「說甚麼握一下手認識一下，還一直說我這樣太害羞了不行」。樓主當時尷尬得不知所措，只能以笑遮醜，但伯伯繼續進擊，叫樓主與女生交換電話和地址，「還說如果今天他孫子在的話，就要把他孫子介紹給那個女生」。

樓主對老伯的熱心行為感到好笑又尷尬，又笑言回家後對沒有加到女生的Instagram感到有點後悔。（資料圖片）

雖然伯伯非常熱心，可是女生早已有男友，伯伯仍然沒有放過一絲機會，繼續叫兩人交換聯絡方法，樓主與女生為了滿足老人只好乖乖聽話。樓主當晚回家後回想，覺得這次經歷非常神奇，笑言對沒有加到女生的Instagram感到有點後悔，直指差點就以這有趣的方式認識到新朋友。

網民看過樓主經歷亦嘖嘖稱奇，笑言樓主乘車遇到月老，「只是月老下凡，別大驚小怪」，亦有人對其經歷表示羨慕，直稱「我也想遇到這個阿公」，獲樓主搞笑回覆「偷跟你說他是台北站下車的，快去買高鐵票」。

（「Dcard」討論區）