【微信秘技】一部手機兩個帳戶　圖解簡單步驟　毋須下載任何程式

在內地微信（Wechat）已覆蓋生活每一個部分，不少港人為了和內地親戚聯繫都會裝微信，想不到因此成為微信的專家。有年青網民最近「返大陸」玩樂，想在一個手機內做到Wechat「雙開」，即在一機內同時有香港號碼的微信戶口和內地號碼的微信戶口，沒辦法下只好請教常用微信的媽媽，才知原來「官方」有個非常簡單的方法，甚至不需要下載任何程式就可做到！

微信於去年加入「切換帳戶」的功能，用戶不需要下載任何程式就可以在一機內管理兩個微信帳戶。（微信圖片）

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現時愈來愈多手機能支援「一機兩卡」或「一機雙號」，微信帳戶要根據電話號碼來開設，過去不少經常往來中港的人，有香港電話號碼，又有內地號碼，並各設一個微信帳戶，但一個電話可以如何管理兩個微信帳戶，成為不少網民的疑問。

原來微信設有「切換帳戶」的功能，就如facebook和instagram一樣，可以同時紀錄兩個帳戶的資料，並自由切換，不用每次重新登錄和輸入帳戶密碼。

切換帳戶的步驟

用戶要「切換帳戶」非常簡單，只要先打開個人頁面，按最底的「設定」，之後會有「切換帳戶」的選項。第一次加入新帳戶的用戶，可按加號，登入第二個帳戶，之後微信就會紀錄屬於該用戶的兩個帳號。以後只要進入「切換帳戶」的頁面，點擊另一個帳戶的頭像就可輕鬆切換。

不過，微信現時只是支援2個帳戶切換，如有第3個帳戶，就要如往常登出再登入。而且微信不能同時收發兩個微信帳號的消息，即若你正登入A帳號，此時B帳號收到信息，微信並不會發出通知，至用戶登入B帳號才會看到有新信息。