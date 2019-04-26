【復仇者聯盟4】搭巴士險被陌生人AirDrop劇透　受害人鬧爆勁無品

近日盛傳有劇透狂利用iPhone的AirDrop功能，把《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇情傳送給陌生人，不少人都擔心無端被劇透。繼有網民於茶餐廳險中伏，今早時分，網民劉小姐於乘搭巴士期間連番接收Airdrop「劇透炸彈」，事後隨即鬧爆對方無聊兼冇品，「三唔識七send過嚟，我仲未睇㗎，劇透死全家呀」。

早前有網民於茶餐廳險被人用AirDrop傳送《復仇者聯盟4》的劇情相片。（資料圖片）

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網民劉小姐向《香港01》爆料，表示今日（26日）上午時分乘巴士期間，電話突然收到同車不知名乘客的AirDrop傳送顯示通知，她解釋指，當時望見通知上有名叫「Hi」的人透過AirDrop傳送相片，從預覽畫面中即看到是《復仇者聯盟》的劇情，她為免被劇透已即時按「拒絕」。

《復仇者聯盟4︰終局之戰》於前天（24日）上映，部分已看電影的人透過不同方法劇透，一眾未看電影的網民鬧爆神憎鬼厭。（資料圖片）

《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片

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豈料對方不死心再次「整蠱」，劉小姐指一秒後又再收到相同的AirDrop傳送顯示通知，即刻嬲爆再按「拒絕」。她事後更直言：「真係好煩！好彩夠醒目拒絕咗，邊個再劇透死全家！」

劉小姐解釋電話的AirDrop功能本來是公開至所有人，現時已改為「只限聯絡人」，免得再被劇透。

（facebook）

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