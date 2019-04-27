【髮型重要性】台比熊犬剃毛後變史納莎？　主人懷疑被掉包笑死人

大家去剪頭髮時一定很怕會中伏，不過這可不是人類專屬的煩惱，寵物也有一樣的困擾啊！有位網友分享他帶着自家的比熊犬去寵物店剃毛、洗個澡美容，沒想到回來完全變了樣！ 見到自己心愛的寵物整個「面目全非」讓主人大驚：「比熊犬變成史納莎，應該不會被掉包吧！？」

有位網友分享他帶著自家的比熊犬去寵物店剃毛、洗個澡美容，沒想到回來完全變了樣！（圖片來源：爆廢公社）

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網友留言：「一個有耳朵一個沒有，你抱錯了！」丶「比熊都不比熊了 哈哈哈」丶「去掃一下晶片吧......」丶「剪瀏海變成剃光頭的概念？」丶「腿怎麼變短了 ？！ 你叫他理你嗎？」丶「比熊變瑪爾濟斯（摩天使）」丶「不要讓牠照鏡子，牠會自卑......」丶「原來比熊脫掉以後是長這樣」丶「髮型真的很重要」

許多網友也紛紛貼出毛小孩「剃毛如整形」的照片（按圖放大）↓↓

網友紛紛留言對狗狗表示同情：「好想知道美容師的想法」丶「第一眼以為是麝香豬XD」丶「您不說，有人知道是哥基嗎XD」丶「肯定抱錯小孩了」丶「兩種寵物ㄧ次滿足」丶「他看起來小難過的樣子...」丶「還是很可愛啊，下次記得提醒美容師」丶「沒關係啦！很快就長回來了（抱狗狗）」

原來髮型對狗狗也非常重要啊！聽說如果剪得不好看，狗狗可是會生氣好幾天的呢。所以提醒各位飼主，寵物美容要慎選啊～～

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第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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