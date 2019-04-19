【毛孩醫生】美國研究證明狗狗嗅覺可分辨肺癌　準確率達97%

狗狗是人類最好的朋友，還可能是醫生的好助手？美國有研究指出，狗狗的靈敏嗅覺原來可以嗅出癌症，能從不同樣本中分辨出有肺癌的血液，準確率更達97%！研究人員希望找出狗狗嗅到的物質，尋求以非入侵性的新方式去診斷及預防癌症。

美國佛羅里達州的藥品研究所BioScentDx找來4隻2歲的小獵犬（beagles）作嗅覺測試，其中3隻都可以準確地分辨出96.7%的肺癌血液樣本和97.5%的正常血液樣本。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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美國佛羅里達州的藥品研究所BioScentDx於本月8日發布研究結果，研究人員找來4隻2歲的小獵犬（beagles）作嗅覺測試，先訓練牠們分辨有肺癌及沒有肺癌的血液樣本，再給予牠們多個血液樣本，除了一隻狗狗最終不願配合測試，其餘3隻都可以準確地分辨出96.7%的肺癌樣本和97.5%的正常樣本。

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研究所指狗狗的嗅覺遠比人類鼻子精確度高1萬倍，故面對血液樣本時，能察覺到人類無法發現的分別。主研究員希瑟（Heather Junqueira）表示，即使目前沒有藥物及療法可根治癌症，但愈早發現癌症，就能挽救愈多人的生命，而實驗有助促成新的非侵入性癌症篩檢方法，「我們將進一步研究如何利用狗狗的嗅覺作癌症篩查方法，或同時找出狗狗是透過嗅出什麼分子，來分辨出有癌症的血液樣本」。

（Science Daily、鏡報）

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