【他只是個孩子】台女遭小學男生非禮　再被怪獸媽斥「眼神差」

小孩子做什麼都應該要原諒嗎？ 有位台灣女網友在網上提出這樣的疑問。她描述自己在捷運上遇到一對母子，約莫國小年紀的小男孩站在她旁邊時，忽然出手從她的肩膀一路往下摸了一大把，她驚嚇之餘雖然很不爽，但念在他年紀小，與對方媽媽對看一眼後，想說如果沒有下次就不計較了。 沒想到後來小男孩又靠得很近及一直吐氣，讓她感覺很不舒服，媽媽卻只是把小孩叫走，還嫌原PO看他們的眼神不佳，成功讓原PO爆怒，認為小男孩趁機揩她油當媽媽的不道歉就算了，竟然還嫌她眼神差？讓她氣得大罵對方不要臉，要她管好自己小孩。

小孩子做什麼都應該要原諒嗎？（《蠟筆小新》動畫截圖）

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網友大讚：做得好！會生不會教就是欠罵。「做得好，台灣一堆家長都不管好小孩」、「罵的好，有夠沒家教」、「恐龍家長」、「看了超氣！我自己有小孩，挺妳！！可惡耶講那什麼話」、「要感謝原po仗義執言，小時沒教長大就走差了，到時出現什麼xx之狼，受害的是別的女性」

小孩難控制≠家長可以不教。「又一個只會生不會教的」、「小孩難控制可以理解，但監護人毫無作為就是恐龍」、「小孩可能不懂，但媽媽是真的不要臉」、「重點是他老母的反應跟態度……八成會養出一個變態吧」、「不意外，就是一堆垃圾家長才會養出一堆垃圾巨嬰」、「都國小了，媽媽不教是要放任他出去性騷擾嗎」

不要以為年紀小就不懂，他們其實超精。「小學了可以直接巴下去了，小一就知道男女有別了不要以為小孩都很單純」、「除非3歲以下，不然是有意的可能性大，不要覺得小朋友不懂事，小色鬼可能性大」、「聽得懂人話時就是故意了，不是故意就是家庭故意不教好」、「我有次穿短褲也被小男孩從大腿摸到小腿= =」

「曾遇過好幾次小男孩鹹豬手直接伸過來抓胸部、接著往下體摸，根本比老手還熟門熟路，就算怒瞪回去，媽媽也會說小孩子不懂啦。然後就會看到小男孩一臉淫，我才不信不懂！」、「遇過看起來就像五六年級的，他媽還在那說小孩不懂這些啦，只是摸摸而已。超級噁心，這種大一點就被抓去關了吧」、「現在小孩沒那麼單純了……我朋友（女老師）跟我說過，一群小六男生把東西丟地上讓女老師蹲下去撿，然後趁機看她胸部」、「基本上五歲以上的小孩早就有性別意思了，是性騷擾沒錯！以前看到7歲的小姪子露出一臉很亢奮的表情去亂抱亂親其他親戚的三四歲妹妹們，真覺得很有問題」

孩子年紀小不代表他不懂。（《蠟筆小新》動畫截圖）

機會教育很重要，不是年紀小就可以隨便放過，如果家長不教就自己來！「我超怕我兒子摸別人的，尤其是擁擠的火車上，推車坐著的高度剛好都是別人的屁股位置，每次都一直道歉」、「之前突然被摸，媽媽馬上制止並道歉，會不會教真的有差」、「你不用看他父母，應該直接撥掉小孩的手，用認真的語氣跟小孩講不可以亂摸別人，這樣很沒有禮貌」、「妳沒跟他說：你媽沒教你不能亂摸別人嗎？教育真失敗。」

「那種家長最怕丟臉，妳就在車箱大聲說他兒子亂摸、是色狼、長輩怎麼教的，長大會當變態」、「我不會忍，就直接講請不要亂碰，講不聽家長又不管的就直接兇了。為什麼小孩做錯事就不能罵？家長不管的就大聲講：你家長是誰沒教好就帶出門」、「真的要馬上出聲制止，當場給家長難堪」、「若小時候摸習慣，長大就改不了，就等著進監獄被摸了」

雖然當家長的都覺得自己小孩不管幾歲都很天真可愛，但別人非親非故真的沒必要忍受他們的「毛手毛腳」，就算真得很幼齒……本編以前也遇過抱身上的小寶貝趁爸媽不注意抓本編的頭髮去吃，寶貝爸媽發現後的反應居然是「唉呀那很髒不可以吃呦」，連句不好意思都不說，留下本編狂擦沾滿口水的髮尾……

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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