長髮女生1個月「真實掉髮量」嚇壞台男　媽媽們：生完小孩更慘

想要有一頭烏黑秀麗的長髮，是不少女生的夢想，不過留長容易留住難，許多長髮女生同時也有著「掉髮」的困擾吧！？

台灣有男網民分享一系列掉髮照片。（Facebook「爆笑公社」圖片）

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最近有個男網友分享了一系列的掉髮圖片，照片中長髮網友記錄下剛吹完頭髮地上留下的掉髮，並且每次吹完都整理，最後拍攝一個月後...…「真實掉落」的畫面也讓原PO傻問：這是生病了嗎？

拍攝一個月後...「真實掉落」的畫面也讓原PO傻問：這是生病了嗎？（Facebook「爆笑公社」圖片）

別大驚小怪，長髮女生表示這就正常能量釋放啊：

「長髮女生日常」 「沒有生病，這個就是日常」 「仿佛看到我」 「女生不意外，我頭髮很長很多，每次洗頭完浴室一堆頭髮吹完房間一堆」 「曾經某人對我說整個房間像癌症病患的房間」 「我都被唸～都是你的毛～(￣O￣;)」

雖然沒有真的紀錄過，但長髮女生認為這掉髮數量應該沒有造假：

「真的累積一個月應該這樣沒錯」 「還不含洗頭髮時候掉的.... 全部都收集一個月應該都能做一頂假髮了」 「我應該也來收集，可能2週就可以有一大把了！！」 「在說我 梳頭一把 洗頭一把 吹頭也一把 夭壽哦......還好我還沒光頭」

「還不含洗頭髮時候掉的.... 全部都收集一個月應該都能做一頂假髮了」（「爆笑公社」圖片）

甚至還有一群產後媽媽認證，只有更慘啊……

「生完小孩更慘」 「產後掉髮比這個嚴重多了」 「我產後也是一天掉一堆。。。說不定一個月後比那把還多。。」 「剛生完真的是一搓一搓在掉，我那時生完才4個月額頭太陽穴上面真的已經凸掉了」 「產後6個月每天上演這齣戲(*ﾟ∀ﾟ)」

多得有這麼多閒來無事的網友熱心的實驗，沒想到女生每個月掉髮的數量竟然是用「把」計算的啊！但更神奇的是...…掉了那麼多，怎麼頭髮還是這麼源源不絕的落下呢？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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