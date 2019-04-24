台女曬阿媽超澎湃「家常菜」　網民齊po相：有一種餓叫媽媽覺得餓

最近台劇《我們與惡的距離》超火紅，但沒看過的人，應該只會想到我們「與餓」的距離XD 很多人家中通常都是由媽媽掌廚，最怕孩子們吃不飽，不小心就會變出一整桌超澎湃的家常菜！
網友就在爆廢公社分享自家媽媽的好手藝，表示「這是阿母希望我們與餓沒有距離」，不過菜色豐盛到女兒都想要求饒，還說拜託誰去勸勸天底下的阿母們，讓他們知道孩子真的沒那麼餓啊！
大家的媽媽都是一樣的：
「有一種餓叫媽媽覺得餓😂」
「有媽的孩子像個『飽』」
「哈哈我媽過年更狂五個人煮快10道菜」
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▼▼按圖放大，看看網民鬥曬自己媽媽煮的「家常便飯」▼▼
而且還不能吃不完！
「大家吃過一輪就會開始唸，為什麼都沒吃啊！（明明就是煮太多）」
「看盤子沒見底就會說，怎麼都沒吃？」
「重點吃不完阿母會生氣氣～😩」
「母親是一種總是嫌妳胖又怕妳餓的生物...」
當媽了之後才懂：
「自己當媽當老婆之後，每天都怕老公孩子吃不飽，不自覺就煮過量😂」
「與『餓』沒有距離，好像天底下當媽媽的都是這樣，我自己也是，哈哈哈」
「天下的媽媽都一樣，老覺得自己的小孩是大胃王，一定吃不飽似的」
「媽媽都這樣 寧願煮多吃不完 也不要吃不夠！」
目光都被吸引：
「那個麵條好用心」
「我目光也是那道，7彩麵😂」
「可以請問右下方彩色那盤是什麼 看起來好好吃」
「這擺盤可以開店了啦」
不少網民的目光，都被以下這道菜色吸引不少網民的目光，都被以下這道菜色吸引。（facebook「爆廢公社」圖片）
因為真的有太多人都對那道七彩麵條感到非常好奇，這名網友也熱心回答：
「雲南米干，昨天去參觀米干節買回來加菜的，七彩米干是米干節限定版，平常是白色的」
超澎湃家常菜讓網友好羨慕：
這麼豐盛的菜色，網友都說根本像是年夜飯了！哪像是平常吃的家常菜啊～可以常吃到媽媽的愛心料理，真的太令人羨慕啦！
「我可以去搭伙嗎～自備碗筷XD」
「你家還缺小孩嗎🤣」
「這根本是年菜，有這樣的媽媽很幸福」
「我只看到滿桌的愛♥」
「我好久沒吃我媽煮的飯了，有媽的小孩真幸福，要保握當下」
很多人是在外打拼不能常回家、也有些人是再也吃不到媽媽的手藝了...所以如果還有機會吃媽媽的菜，一定要好好把握阿！
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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