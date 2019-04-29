女友嫌養貓細菌多　迫伴侶棄養二揀一　台男最後決定獲網民激讚

照顧寵物一世是主人的責任，不過總有人以千萬種理由選擇棄養。近日有台灣男網民於facebook抱怨，指女友在結婚前夕，突然以「養貓細菌多，孩子以後不健康」為由，叫樓主在她與貓之間二選一。愛貓如命的樓主，即霸氣表示「我秒選貓啊，你算什麼東西啊」，坦言貓貓是他的女兒，獲大批網民激讚做法正確，「不喜歡貓的人都是邪教」、「她才該被送養」。

照顧寵物一生一世是主人的責任，惟總有人以千萬種理由選擇棄養。示意圖。（資料圖片）

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該台男近日於fb專頁「靠北女友」投稿，表示當時準備與女友結婚，但對方卻不喜歡貓，更指養貓細菌多，認為對將來的小朋友健康有影響，便開口要求他把寶貝貓贈送給他人飼養，更指「兩個只能選一個」。面對野蠻女友，樓主坦言沒有多想，「我秒選貓啊，你算什麼東西啊，她是我女兒，能理解嗎前女友？」

樓主的霸氣回覆，獲大批網民紛紛讚好兼留言，「終於在這裡看到真正的人類了」、「不喜歡貓的人都是邪教」、「妳才細菌，妳全家都細菌」、「基本上是建議分手」、「她一輩子還會有很多個男朋友，但喵星人的一生只有你」、「貓是自己養大的，女朋友是她媽養大的，誰比較親」、「 她才該被送養」。

有不少女網民更乘機招親：「可以考慮娶我，我喜歡貓」、「我很喜歡貓，你可以考慮我」、「我很愛動物，選我選我！」

（fb專頁「靠北女友」）