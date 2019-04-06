【投錯胎？】台網民驚覺貓主子似隻狗　愛玩接球遊戲　追波無難度

網絡上不時有一些主人與寵物玩「你丟我撿」的可愛影片，主角大多是機靈的小狗。近日有台灣網民卻在討論區發文，稱有日無意帶了一個乒乓球回家，竟因而意外發現飼養的貓主子原來像小狗一樣，喜歡玩丟球遊戲，接波執波統統難不到牠，更拍下主子玩至累極喘氣的可愛模樣，笑言：「原來我養的是狗不是貓啊！」

有台灣網民於討論區發文，稱無意中發現家中寵物貓「咪仔」的行為像狗一樣，非常喜歡玩球。（「Dcard」討論區圖片）

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該名台灣大學生網民日前於「Dcard」討論區發文，稱她於學校參加活動後，帶了一個乒乓球回家，結果意外發現家中的寵物貓「咪仔」有意想不到的「才能」。

樓主形容，咪仔對她帶回家的「新玩具」非常滿意，從她上載的片段可見，當咪仔一看見丟出的乒乓球時，便會即時站起身撲向球的方向，然後等待樓主再次拋球；又會以口叼起乒乓球交回樓主手中，動作猶如小狗一般機靈，令樓主笑言：「原來我養的是狗不是貓啊！」

即睇咪仔的另類才能！

樓主於學校參加活動後，帶了一個乒乓球回家，竟因而發現咪仔的另類才能。（「Dcard」討論區圖片）

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當玩得太久時，咪仔更會像小狗一樣累得躺在地上，伸出舌頭喘息，可愛模樣融化一眾網民的心。有人直指咪仔累極休息的樣子看起來與狗隻並無不同，「確定是狗無誤了」，「這是一隻投錯胎的小貓」，「兩個願望一次滿足」。

咪仔除了機靈地玩球外，玩到累時也會像小狗一樣伸出舌頭喘息。（「Dcard」討論區圖片）

有同為貓奴的網民分享家中主子的同類行為，笑稱家中貓咪除了長相外，行為表現都更像狗，對乒乓球難以抗拒，每次看到都會跑上前自己追逐一番，「超愛我丟球給牠，根本（是）足球守門員」。

（「Dcard」討論區）

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