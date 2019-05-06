連環殺人魔女兒首次探望獄中母親　「我想念但永遠沒法原諒她」

英國惡名昭彰的連環女殺人魔丹尼希（Joanna Dennehy）曾在10日內虐殺3名男子，她的行兇手法殘忍，被捕後還毫無悔意，甚至表示只是因為「好玩」而殺人。丹尼希的19歲女兒特雷納（Shianne Treanor）近日首度到獄中探望母親，她說，雖然母親向她道歉，但她永遠沒法原諒對方，同時她又向受害者的家人致歉。

丹尼希被捕後毫無悔意，上庭時更在犯人欄內大笑，最後被判終身監禁，不准假釋。（影片截圖）

當年僅13歲 得知真相患抑鬱

丹尼希2013年3月在英國劍橋郡彼得伯勒（Peterborough）殺死3名男子，其後把屍體棄於溝渠，潛逃2天後落網。她被捕後毫無悔意，上庭時更在犯人欄內大笑，最後被判終身監禁，不准假釋，成為英國第3名被判處同類刑罰的女犯人，之前的另外兩人為威斯特（Rosemary West）和欣德利（Myra Hindley）。丹尼希有酗酒、吸毒、濫交及自殘傾向，被診斷出有多種精神病；她曾透露自己只殺男人，並向心理專家表示首次嚐到殺人滋味後已欲罷不能。

當年特雷納只有13歲，母親被捕的一晚，她在朋友家中留宿，卻接到父親來電說她母親殺了人。她不理會父親勸阻，上網了解案情，知道真相後陷入抑鬱，同時隨着越來越多同學發現這件事，她也被迫轉校。

特雷納認為母親毀了她的人生，故從未前往監獄探望，直至18歲才決定鼓起勇氣與母親見面。特雷納說：「我告訴她『我一直想念你』，我們相視而哭……她向我道歉，這沒法改正錯誤或減輕她的罪行，但我就是想聽到她道歉。她所受的部分懲罰是無法看着我長大和結婚。」

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「她活該在監獄度過餘生」

外人眼中的丹尼希是罪大惡極的殺人魔，但特雷納記憶中的母親卻「總是在沙發上看書，而且很愛散步」，常常和她聊英國小說家簡·奧斯汀（Jane Austin）的著作《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice），又會陪她玩水和摺紙。

不過，特雷納仍然堅定地說：「她傷害了那些人，我永遠沒法原諒她。她應該在監獄度過餘生，反省自己造成的痛苦。」她又謂：「我對受害人感到歉意，實在沒法想像他們的經歷。」

特雷納數年前曾擔心遺傳了母親的「犯罪基因」，會長大成母親一樣的殺人犯。但剛在大學修讀完旅遊業課程的她現在認為「我就是我，我可能有她的一些性格特點，但我們是兩個不同的人。我多年沒見過她，她對我沒有那麼大的影響力。」

（綜合報道）